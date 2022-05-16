Пенсионный фонд создал мобильное приложение – что доступно украинцам

Для украинских пенсионеров создали мобильное приложение / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Пенсионный фонд Украины создал специальное мобильное приложение для украинцев, где можно узнать все о своей пенсии.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
В программе можно узнать не только размер своей пенсии, но и контролировать уплату ЕСВ и начисление страхового стажа, видеть размер своей зарплаты и подавать заявления на изменения в пенсионном деле.
Скачать приложение можно как на IOS, так и на Android, оно так и называется "Пенсионный фонд".
Оно поможет не только пенсионерам, но и работающим украинцам, например, даст возможность контролировать своего работодателя на предмет соблюдения условий трудового договора.
Сейчас через приложение можно получить доступ:
- к электронным сервисам Пенсионного фонда Украины;
- данным персональной учетной карты: информации о заработной плате, наличном страховом стаже, уплаченным в свою пользу взносам и прочему;
- дополнительному контролю за уплатой страхователями страховых взносов;
- электронной трудовой книжке;
- листкам нетрудоспособности;
- данным электронного пенсионного дела;
- верификации документов, справок, сформированных в личном электронном кабинете.
Украинцы могу подать заявление на назначение или перерасчет пенсий онлайн, подать заявку на оформление пенсионного удостоверения, а также:
- предоставлять данные для внесения изменений в пенсионное дело;
- получать и загружать электронные документы из Реестра застрахованных лиц;
- подавать обращения;
- отслеживать состояние обработки обращений в ПФУ;
- получать и пересматривать сообщения ПФУ.
Правила выхода на пенсию
В Украине изменили правила выхода на заслуженный отдых, теперь некоторые категории граждан могут сделать это раньше на полтора года.
Это возможно при наличии полного страхового стажа, в случае расторжения трудового контракта в связи с сокращением штата или ликвидацией компании.
Для этого сотрудник должен стать на учет госслужбы занятости, и если ему не найдут подходящую работу или он не будет отвечать занимаемой должности по состоянию здоровья, то сможет раньше начать получать пенсию.
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