Пенсії військовим в Україні: скільки і за що отримують захисники

Скільки отримуватимуть захисники на заслуженому відпочинку / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Колишні військовослужбовці є тією категорією пенсіонерів, яка має одне з найкращих видів забезпечення та велику кількість надбавок.

"Сьогодні" розповідають, які види пенсій бувають у військовослужбовців за законом в Україні.

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Отже, для цієї категорії пенсіонерів існує три види пенсії:

за вислугу років;

по інвалідності;

в разі втрати годувальника;

Пенсії за вислугу років

Такий вид забезпечення призначається військовослужбовцям у двох випадках:

після звільнення зі служби, незалежно від віку, при наявності календарної вислуги 25 років і більше.

якщо на день звільнення зі служби він/вона досягнули 45-річного віку і мають 25 років чи більше страхового стажу, з яких не менше 12 років 6 місяців становить служба в силових структурах.

Обчислюється ця та інші пенсії у відсотках відповідно до розміру окладу, звання, надбавки за вислугу років, премій та іншого.

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Пенсія за вислугу років 20 років і більше становить 50%, а особам, звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я – 55% відповідних сум грошового забезпечення.

Також додається 3% за кожен рік вислуги понад 20 років.

Якщо йдеться про осіб, що мають страховий стаж 25 років, з яких не менше 12 років 6 місяців становить служба в силових структурах, їх пенсія становитиме 50% від відповідного грошового забезпечення, а за кожен "зайвий" рік стажу нараховуватиметься 1%.

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Максимальний розмір такого виду пенсії не має перевищувати 70% від відповідного грошового забезпечення, але є виняток – особи, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в до категорій 1 та 2.

Мінімальний розмір пенсії за вислугу років встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Якщо ця сума не дотягує до мінімальної пенсії військового, буде призначено додаткові надбавки.

Пенсія по інвалідності

Вона призначається особам з інвалідністю внаслідок війни у таких пропорціях:

інваліди I групи – 100 процентів;

II групи – 80 процентів;

III групи – 60 процентів відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);

Пенсія у разі втрати годувальника

Цей вид пенсійного забезпечення призначається непрацездатним членам сімей загиблих зниклих безвісти військовослужбовців, якщо це сталося у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення.

Вона розраховується із заробітку загиблого і становить не менше 40% на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Якщо військовослужбовець помер не через виконання службового завдання - 30%.

"Сьогодні" також писали, яку зарплату отримуватимуть військові, що воюють на передовій просто зараз і розповідали, які гроші призначаються для резервістів.