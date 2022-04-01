Пенсії військовим в Україні: скільки і за що отримують захисники

Скільки отримуватимуть захисники на заслуженому відпочинку / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні
Колишні військовослужбовці є тією категорією пенсіонерів, яка має одне з найкращих видів забезпечення та велику кількість надбавок.
"Сьогодні" розповідають, які види пенсій бувають у військовослужбовців за законом в Україні.
Отже, для цієї категорії пенсіонерів існує три види пенсії:
- за вислугу років;
- по інвалідності;
- в разі втрати годувальника;
Пенсії за вислугу років
Такий вид забезпечення призначається військовослужбовцям у двох випадках:
- після звільнення зі служби, незалежно від віку, при наявності календарної вислуги 25 років і більше.
- якщо на день звільнення зі служби він/вона досягнули 45-річного віку і мають 25 років чи більше страхового стажу, з яких не менше 12 років 6 місяців становить служба в силових структурах.
Обчислюється ця та інші пенсії у відсотках відповідно до розміру окладу, звання, надбавки за вислугу років, премій та іншого.
Пенсія за вислугу років 20 років і більше становить 50%, а особам, звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я – 55% відповідних сум грошового забезпечення.
Також додається 3% за кожен рік вислуги понад 20 років.
Якщо йдеться про осіб, що мають страховий стаж 25 років, з яких не менше 12 років 6 місяців становить служба в силових структурах, їх пенсія становитиме 50% від відповідного грошового забезпечення, а за кожен "зайвий" рік стажу нараховуватиметься 1%.
Максимальний розмір такого виду пенсії не має перевищувати 70% від відповідного грошового забезпечення, але є виняток – особи, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в до категорій 1 та 2.
Мінімальний розмір пенсії за вислугу років встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Якщо ця сума не дотягує до мінімальної пенсії військового, буде призначено додаткові надбавки.
Пенсія по інвалідності
Вона призначається особам з інвалідністю внаслідок війни у таких пропорціях:
- інваліди I групи – 100 процентів;
- II групи – 80 процентів;
- III групи – 60 процентів відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);
Пенсія у разі втрати годувальника
Цей вид пенсійного забезпечення призначається непрацездатним членам сімей загиблих зниклих безвісти військовослужбовців, якщо це сталося у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення.
Вона розраховується із заробітку загиблого і становить не менше 40% на кожного непрацездатного члена сім’ї.
Якщо військовослужбовець помер не через виконання службового завдання - 30%.
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