Пенсии военным в Украине: сколько и за что получают защитники

Сколько будут получать защитники на заслуженном отдыхе / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
Бывшие военнослужащие являются категорией пенсионеров, которая имеет один из лучших видов снабжения и большое количество надбавок.
"Сегодня" рассказывают, какие виды пенсий бывают у военнослужащих по закону в Украине.
Итак, для этой категории пенсионеров существует три вида пенсии:
- за выслугу лет;
- по инвалидности;
- в случае утраты кормильца;
Пенсии за выслугу лет
Такой вид обеспечения назначается военнослужащим в двух случаях:
- после увольнения со службы независимо от возраста при наличии календарной выслуги 25 лет и больше;
- если на день увольнения со службы он/она достиг 45-летнего возраста и имеет 25 лет или больше страхового стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет служба в силовых структурах.
Исчисляется эта и другие пенсии в процентах в соответствии с размером оклада, звания, надбавки за выслугу лет, премий и прочего.
Пенсия за выслугу 20 лет и более составляет 50%, а лицам, уволенным в отставку по возрасту или по состоянию здоровья – 55% соответствующих сумм денежного довольствия.
Также добавляется 3% за каждый год выслуги более 20 лет.
Если речь идет о лицах, имеющих страховой стаж 25 лет, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет служба в силовых структурах, их пенсия будет составлять 50% от соответствующего денежного довольствия , а за каждый "лишний" год стажа будет начисляться 1%.
Максимальный размер такого вида пенсии не должен превышать 70% от соответствующего денежного довольствия, но есть исключение – лица, участвовавшие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и отнесенные к категориям 1 и 2.
Минимальный размер пенсии за выслугу лет устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Если эта сумма не дотягивает до минимальной пенсии военного, будет назначен дополнительные надбавки.
Пенсия по инвалидности
Она назначается лицам с инвалидностью в результате войны в следующих пропорциях:
- инвалиды I группы – 100 процентов;
- II группы – 80 процентов;
- III группы – 60 процентов соответствующих сумм денежного довольствия (заработка);
Пенсия при потере кормильца
Этот вид пенсионного обеспечения назначается нетрудоспособным членам семей погибших пропавших без вести военнослужащих, если это произошло в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения.
Она рассчитывается по заработку погибшего и составляет не менее 40% на каждого нетрудоспособного члена семьи.
Если военнослужащий умер не из-за выполнения служебного задания – 30%.
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