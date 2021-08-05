Пенсії українців можна підвищити вдвічі – Шмигаль

Прем'єр-міністр і Кабінет міністрів підрахували, що пенсійні виплати в Україні можуть значно вирости

Шмигаль робить ставку на накопичувальні пенсії / Фото: Reuters, Сьогодні

Пенсії українців можна підвищити в два рази, завдяки введенню накопичувальної пенсійної системи, яка буде працювати на додаток до наявної солідарної.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Якщо ми хочемо збільшити пенсію вдвічі, то немає іншого механізму, крім введення другого накопичувального рівня державної пенсійної системи ... Ми у жодному разі не відмовляємося від солідарної пенсійної системи, від індексації, постійного підвищення виплат для пенсіонерів. Накопичувальна пенсійна система буде працювати в форматі додаткових виплат до існуючої державної солідарної пенсії, яку продовжать отримувати українці", – сказав глава Кабміну.

За його словами, уряд вже провів установче засідання робочої групи з розвитку накопичувальної пенсійної системи в Україні. Тепер Кабмін сподівається, що Верховна Рада після повернення з літніх канікул займеться цим питанням, і вже в 2021 році будуть прийняті перші законопроєкти.

Інші підрахунки

За даними Міністерства соціальної політики, якби накопичувальна пенсійна система запрацювала 16 років тому, то середні виплати пенсіонерам були б на 20-25% вище існуючих.

Це сталося б за рахунок пенсійних накопичень у людей, які з 2007 року були б учасниками системи, запевняє міністерка соцполітики Марина Лазебна. Такий план реалізувався б навіть із урахуванням двох криз 2008 і 2014 років за 14 років накопичень. На думку Лазебної, пенсійні накопичення склали б уже понад один трильйон гривень, тобто близько 25% ВВП 2020 року.

Втім, на думку експертів, крім плюсів, у накопичувальної пенсійної системи є три основні ризики:

відсутність регулятора, який міг би ретельно контролювати діяльність пенсійних фондів;

нестача надійних інвестиційних інструментів, які дозволять зберегти гроші і забезпечити їм роботу на економіку;

відсутність чіткої системи повернення пенсійних активів у разі ліквідації емітентів цінних паперів і банків.

Оскільки уряд планує реалізувати пенсійний план до 2023 року, то знадобиться ще не менше 1,5 року, щоб все підготувати до старту.

Що пропонують

До Ради вже поданий черговий законопроєкт (№ 2683-3) про накопичувальних пенсії. Документ передбачає, що з 2023 року запрацює спільне обов'язкове відрахування внесків з працівника і роботодавця (приватні підприємці-фізособи можуть це робити самостійно), але воно менше, ніж пропонувалося раніше: по 2% від зарплати на місяць, в сумі 4%.

Раніше було від 1% з працівника і роботодавця з поступовим підвищенням протягом декількох років до 7% в сумі. Щоб не збільшувати витрати бізнесу і не зменшувати зарплату працівника, запропоновано на 2% зменшити єдиний соцвнесок (з 22% до 20%) і податок на доходи фізичних осіб (з 18% до 16%).

Нагадаємо, раніше в Україні підвищилися мінімальні пенсії військовослужбовців, учасників бойових дій і ветеранів МВС. Підвищені пенсії будуть виплачені в серпні з доплатою за липень.

Крім того, до деяких пенсій додадуть по 400 гривень. Про те, хто і коли отримає доплати, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Також в серпні значно підвищили пенсії для людей і з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС.