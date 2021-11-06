Пенсії по 20 тис. та нові платіжки на газ – найважливіше про гроші за тиждень

Пенсії для деяких українців стануть по 20 тис., а "Газпром" знову відмовився від транзиту / Фото: Колаж: Сьогодні

"Газпром" відмовився від українського транзиту, а комусь збільшать пенсії до 20 тис. грн. Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини економіки за тиждень.

Понеділок. Скільки будемо платити за світло в листопаді

У листопаді не заплановано підвищення тарифів на електроенергію для споживачів.

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Цього місяця українці платитимуть за чинними до квітня тарифами:

для домогосподарств, що споживають менше ніж 250 кВт*год, тарифи буде знижено до 1,44 грн за 1 кВт*год (нині 1,68 грн);

для тих, хто споживає понад 250 кВт*год на місяць, тарифи залишаються без змін – 1,68 грн за 1 кВт*год.

Вівторок. "Газпром" відмовився від додаткового транзиту газу через Україну

Російський "Газпром" не став бронювати додаткові потужності для транзиту газу через Україну та Польщу на перший квартал 2022 року.

Про це свідчать дані аукціонів GSA Platform і Regional Booking Platform, який відбувся 2 листопада.

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Цього разу і українські і польські потужності залишились незатребуваними, зазначається, що такі гіганти ринку, як "Газпром" відмовляються від довгострокових контрактів на транзит.

Середа. У платіжках за газ з'явиться ще один показник

Міністерство енергетики повідомило, що відтепер вартість газу для споживачів залежатиме від його якісних показників.

А у платіжках окремо визначатиметься спожитий обсяг теплової енергії у перерахунку на кіловат-години. Зміни запроваджені після ухвалення Верховною Радою відповідного закону.

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Четвер. Допомогу для вагітних нараховуватимуть по-новому

Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою, породіллям та вагітним, які не працевлаштовані офіційно, призначати допомогу у зв’язку з вагітністю і пологами можна через онлайн-портал "Дія".

Зміни запроваджуються у зв’язку з переходом на електронні лікарняні, а окрім непрацюючих жінок таку можливість отримають:

жінки, які перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні;

жінки – фізичні особи підприємці (ФОП), які не сплачують єдиний соцвнесок;

студентки, аспірантки, докторантки;

військовослужбовці.

П’ятниця. В Україні збільшать пенсії

З 1 грудня розмір максимальної пенсії буде збільшено на 930 грн – з 19 340 грн до 20 270 грн.

Таку високу пенсію отримує дуже мало українців, лише ті, у кого є не менше 35 років страхового стажу, а зарплата була вищою за середній. Більшість пенсіонерів отримує близько 3 тисяч гривень.