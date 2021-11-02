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Стоїть на своєму: "Газпром" відмовився від додаткового транзиту газу через Україну

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
2 листопада, 13:20
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"Газпром" знову відмовився бронювати додаткові українські потужності для транзиту газу, а також проігнорував Польщу
"Газпром" знову відмовився від додаткового транзиту газу через Україну та Польщу
"Газпром" знову відмовився від додаткового транзиту газу через Україну та Польщу / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська компанія "Газпром" відмовилась бронювати додаткові потужності для транзиту газу через Україну та Польщу на перший квартал 2022 року.

Про це свідчать результати аукціонів GSA Platform і Regional Booking Platform, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Зазначається, що цьогоріч "Газпром" та деякі інші компанії взагалі відмовляються від довгострокових контрактів на транзит.

Завдяки лібералізації газового ринку ЄС, їх замінило прозоре аукціонне бронювання, яке унеможливлює зайві витрати за бронювання надмірних потужностей з ціни газу.

Оператор ГТС України запропонував 9,8 млн куб. м на добу на газовимірювальній станції "Суджа" та 5,2 млн куб. м на ГІС "Сохрановка".

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Польща пропонувала потужнусті газопроводу "Ямал-Європа", усі вони, як і українські, залишились незатребуваними.

Відмова від транзиту через Україну

У жовтні 2021 року російська-компанія гігант відмовилась від додаткових обмягів транзиту газу через Україну на листопад.

Тоді ГТС України, як і сьогодні, пропонував до 9,8 млн куб. м на добу через газорозподільну станцію "Суджа" і до 5,2 млн куб. м на добу через станцію "Сохранівка".

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А от Польщі минулого разу пощастило більше. У жовтні "Газпром" викупив третину запропонованих потужностей через Польщу, по газогону "Ямал – Європа".

Раніше ми писали, що "Газпром" відновив поставки природного газу до Молдови, яка опинилась на межі енергетичної кризи, але вже за новою ціною.

А також "Сьогодні" разом з експертом розбирались, чому РФ відмовилась від поставок енергетичного вугілля до України та чим це може загрожуватии.

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