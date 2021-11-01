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Для українців подорожчала електроенергія? Скільки коштує у листопаді світло

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
1 листопада, 12:59
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Дізнатися про обсяги споживання електроенергії можна в особистому кабінеті, на офіційному сайті постачальника
Українцям щомісяця необхідно передавати показники лічильника за електроенергію постачальнику
Українцям щомісяця необхідно передавати показники лічильника за електроенергію постачальнику / Фото: Колаж: Сьогодні

У листопаді не заплановано підвищення тарифів на електроенергію для українців. Вони змінилися з 1 жовтня та залишаться фіксованими до квітня.

Що з тарифами?

Минулого місяця Кабмін знизив ціни, але лише для деяких українців, які вживають менше від фіксованих обсягів.

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Які тарифи встановили для українців:

  • для домогосподарств, що споживають менше 250 кВт*год, буде знижено до 1,44 грн за кВт (зараз 1,68 грн);
  • для тих, хто споживає понад 250 кВт*год. на місяць, тарифи залишаються без змін – 1,68 грн за кВт*год.

Зазначимо, що Нафтогаз, Асоціація міст, Конгрес місцевої та регіональної влади підписали спільний меморандум, який передбачає, що до кінця опалювального сезону тарифи на тепло, гарячу воду для населення не зростатимуть. Проте, тариф на доставку електроенергії під дію меморандуму про непідвищення не потрапляє, нічим не обмежений і постачальники вже підняли ціни.

Як сплатити комуналку?

Дізнатися про обсяг споживання електроенергії можна в особистому кабінеті, на офіційному сайті постачальника. Там же можна за кілька кліків сплатити вартість електроенергії.

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Окрім особистого кабінету, сплатити рахунки за електропостачання можна за допомогою платіжних інтернет-систем або інтернет-банків. Наприклад, багато банків надають послугу оплати комунальних послуг, для зручності дані необхідно лише один раз вказати. А потім вони автоматично щомісяця оновлюватимуться, і не потрібно буде чекати платіжок – можна буде відразу ж звірити показники та сплатити.

Зазначимо, що українцям щомісяця потрібно передавати показники лічильника за електроенергію постачальнику. Зробити можна за допомогою електронної пошти, в особистому кабінеті або за номером телефону. З іншого боку, періодично показники перевіряють співробітники постачальника електроенергії.

Раніше ми повідомляли, що все частіше українці скаржаться, що отримують платіжки за газ, де їм додали зайві обсяги споживання газу. Для того, щоб не оплачувати зайве – потрібно стежити за обсягами, які споживає домогосподарство, та за тим, що зазначено у квитанціях. Про те, як правильно контролювати – читайте у матеріалі "Сегодня".

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Українці також скаржаться, що отримують платіжки з доданими та зайвими кубометрами газу та неіснуючим боргом.

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