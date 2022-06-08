Пасажирів "Аерофлоту" позбавляють "найціннішого": дефіцит у РФ дає про себе знати

Черговий дефіцит в "Аерофлоті" спонукає до "тестів" у компанії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Facebook / Аерофлот

В російському "Аерофлоті" вирішили запровадити новий експеримент: з 3 по 10 червня усі бортпровідники повинні рахувати туалетний папір на рейсах до Туреччини.

Відповідний лист оперативної інформації для працівників оприлюднили в каналах Telegram з РФ.

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Попри тестовий режим, таку практику можуть запровадити на постійній основі. Згідно з документом, працівники компанії повинні перевіряти наявність туалетного паперу, паперових рушників та серветок.

Поповнювати відповідні місця матеріалом можна лише тоді, коли він повністю закінчився. А після завершення перельоту до Анталії чи Стамбулу – взагалі забирати залишки, рахувати їх, опечатати й повернути в аеропорту з накладною.

Раніше таких обмежень не було. Після отримання продукції бортпровідники слідкували лише за тим, щоб її було достатньо.

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Лист "Аерофлоту"

Нестача паперу в Росії

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну економіка агресора зазнала суттєвих втрат – з ринку повиходили великі міжнародні компанії, а багатьох товарів, як виявилося, у "великій і могутній" не виробляють. Відтак вже у березні населення Росії відчуло нестачу паперу.

Білі офісні листки стали розкішшю для росіян – місцевий продукт сірий, а на вигляд та дотик як стара газета чи туалетний папір. Водночас збувають таку продукцію за ціною якісного паперу А4.

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У хід пішла й "важка артилерія" – запаси радянських бланків, які завбачливо зберігали 30 років. У лікарнях через дефіцит паперу направлення почали виписувати на папірцях, виготовлених у СРСР.

З нестачею паперу, в перспективі можуть перестати друкувати й "дерев’яну" валюту, адже це просто не буде на чому зробити. Деякі компанії з РФ уже почали впроваджувати ініціативи з видачі зарплати працівникам рулонами туалетного паперу та мила. Така ж ситуація і з оформленням документів та видачею чеків у магазинах.

"Сьогодні" раніше писали, що наприкінці березня аркуш паперу в Росії коштував дорожче, ніж акція Сбербанку. Поменшало на ринку й імпортних авто, а залишки дилери збувають покупцям втридорога – ціни в РФ побили світові рекорди.