Скасовували через окупантів: до Чернігова з Києва запускають дизель-потяг

З Києва до Чернігова знову почну курсувати поїзди / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" відновлює рух поїздів у бік Ніжина та Чернігова, який понад місяць намагалася захопити російська армія. Внаслідок постійних обстрілів ворог пошкодив залізничні колії, але після відступу російської армії почалися відновлювальні роботи, які вже майже завершилися.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав журналіст Олександр Рудоманов.

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Коли почнеться рух

Повідомляється, що залізничники вже відновили повністю один шлях, яким до понеділка збираються запустити рух поїздів.

За інформацією прес-служби Ніжинського міськради, наразі між Києвом та містом курсуватиме один дизель-поїзд із сполученням "Київ-Пасажирський – Чернігів".

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У складі поїзда будуть два рейкові автобуси "PESA", він їздитиме двічі на добу, починаючи з 16 квітня.

Графік руху

Виїзд із Чернігова – о 07:00, прибуття до Києва – об 11:06. У зворотному напрямку з Києва поїзд вирушатиме о 15:18 та прибуватиме до Чернігова о 19:20.

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Висадка та посадка пасажирів здійснюватиметься на таких станціях:

Протасів Яр;

Київ-Деміївський;

Видубичі;

Дарниця;

Бровари;

Бобрик;

Заворичі;

Бобровиця;

Кобижча;

Носівка;

Ніжин;

Вертіївка;

Вересоч;

ім. Бориса Олійника;

Муравійка.

Евакуаційні поїзди зі Слов'янська та Краматорська

Нещодавно "Укрзалізниця" відновила рух трьох евакуаційних поїздів, які були заблоковані через російський авіаудар в районі станції Барвінкове на Донецькій залізниці.

Поїзди вже знаходяться на безпечній відстані від епіцентру авіаудару і прямують за певним маршрутом

Сьогодні вже розповідали, що у світі з'явився найдовший авіамаршрут через агресію РФ, і писали, "Укрзалізниця" запустила поїзд "Інтерсіті+" за кордон.