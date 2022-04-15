Отменяли из-за оккупантов: в Чернигов из Киева запускают дизель-поезд

Из Киева в Чернигов снова начну курсировать поезда / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня
"Укрзализныця" возобновляет движение поездов в сторону Нежина и Чернигова, который больше месяца пыталась захватить российская армия. В результате постоянных обстрелов враг повредил железнодорожные пути, но после отступления российской армии начались восстановительные работы, которые уже почти закончены.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал журналист Александр Рудоманов.
Когда начнется движение
Сообщается, что железнодорожники уже восстановили полностью один путь, по которому до понедельника собираются запустить движение поездов.
По информации пресс-службы Нежинского городского совета, пока что между Киевом и городом будет курсировать один дизель-поезд с сообщением "Киев--Пассажирский – Чернигов".
В составе поезда будут два рельсовых автобусов "PESA", он будет ездить дважды в сутки, начиная с 16 апреля.
График движения
Выезд из Чернигова – в 07:00, прибытие в Киев – в 11:06. В обратном направлении из Киева поезд будет отправляться в 15:18 и прибывать в Чернигов в 19:20.
Высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на таких станциях:
- Протасов Яр;
- Киев-Демеевский;
- Выдубичи;
- Дарница;
- Бровары;
- Бобрик;
- Заворичи;
- Бобровица;
- Кобыжча;
- Носовка;
- Нежин;
- Вертиевка;
- Вересочь;
- им. Бориса Олейника;
- Муравейка.
Эвакуационные поезда из Славянска и Краматорска
Недавно "Укрзализныця" возобновила движение трех эвакуационных поездов, которые были заблокированы из-за российского авиаудара п в районе станции Барвенково на Донецкой железной дороге.
Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту.
Сегодня уже рассказывали, что в мире появился самый длинный авиамаршрут из-за агрессии РФ, и писали, "Укрзализныця" запустила поезд "Интерсити+" за границу.