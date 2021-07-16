Скасування штрафу "Новій пошті" і перерахунок субсидій – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

"Новій пошті" скасували штраф розміром 325 млн гривень, а українських бізнесменів чекають перевірки / Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 16 липня, Держспоживслужба скасувала штраф "Новій пошті", а влада призначила двом мільйонам українців субсидії на оплату комунальних послуг.

Гігантський штраф "Новій пошті" скасували

У Держспоживслужбі завершилося розслідування про накладення на "Нову пошту" штрафу розміром 325 млн гривень. Офіційне рішення – цей штраф скасовується. Оскільки під час перевірок траплялися порушення і не був врахований принцип пропорційності порушення і покарання.

Глава Держспоживслужби Владислава Магалецька заявила, що відомство вже зробило "серйозні висновки" і навіть планує домагатися зміни законів у цій сфері.

"Нова пошта" вважає розмір штрафу неприйнятним / Фото: Pixabay, rau.ua

Українцям перерахували субсидії

Незважаючи на недавні проблеми з перерахунком субсидій, допомогу по оплаті комуналки перепризначили вже двом мільйонам домогосподарств. При цьому 1,7 млн одержувачів не довелося подавати документи повторно – нову субсидію для них призначили в автоматичному режимі. А Міністерство соціальної політики вже направило в регіони 1,1 млрд грн для виплат субсидій.

В Україні підрахували втрати від окупації Криму

Експерти оцінили економічні втрати України від окупації Росією Криму. Виявилося, що прямі втрати від тимчасової окупації Російською Федерацією Кримського півострова складають $135 млрд, або близько 75% ВВП України у 2013 році.

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"Це перша комплексна оцінка втрат України від тимчасової окупації РФ Кримського півострова, хоча ще у 2016 році за результатами парламентських слухань Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів розробити методики визначення збитків", – сказав старший економіст Центру економічної стратегії Дмитро Горюнов.

Оцінку втрат зробили для того, щоб Україна могла через міжнародні суди компенсувати втрати. Тобто зобов'язати Росію виплатити відповідні суми або заарештувати активи тих, хто причетний до окупації Кримського півострова.

Первинна оцінка Мін'юсту, яку зробили 2014 року, становила $ 106 млрд/Фото: колаж "Сьогодні"

Шмигаль назвав "справжні" тарифи на газ

Якби в Україні не ввели річні тарифи на газ, побутові споживачі були б змушені платити за кубометр блакитного палива 13-15 гривень. Це пов'язано з тим, що біржові ціни на газ у Європі злетіли до рекорду за 13 років – до більш ніж 450 доларів за тисячу кубометрів. При цьому фіксована ціна на рік у більшості постачальників газу зараз становить до 9 грн за 1 куб. м.

Масові перевірки на підприємствах

З 1 липня в Україні почалися масштабні перевірки бізнесу на предмет дотримання трудового законодавства. Державна інспекція праці насамперед навідується до тих компаній, які підозрюються у використанні неофіційної праці і без оформлення трудових відносин з працівниками.

За даними Мінекономіки, які були опубліковані якраз напередодні перевірок, за час пандемії в Україні значно зросла частка тіньової економіки. Якщо у 2019 році вона становила 27% ВВП, то в 2020-му – вже 30%.