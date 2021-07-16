Отмена штрафа "Новой почте" и перерасчет субсидий – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

"Новой почте" отменили штраф размером 325 млн гривен, а украинских бизнесменов ждут проверки / Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 16 июля, Госпотребслужба отменила штраф "Новой почте", а власти назначили двум миллионам украинцев субсидии на оплату коммунальных услуг.

Гигантский штраф "Новой почте" отменили

В Госпродпотребслужбе завершилось расследование о наложении на "Новую почту" штрафа размером 325 млн гривен. Официальное решение – этот штраф отменяется. Поскольку во время проверок имели место нарушения и не был учтен принцип пропорциональности нарушения и наказания.

Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая заявила, что ведомство уже сделало "серьезные выводы" и даже планирует добиваться изменения законов в этой сфере.

Украинцам пересчитали субсидии

Несмотря на недавние проблемы с перерасчетом субсидий, помощь по оплате коммуналки переназначили уже двум миллионам домохозяйств. При этом 1,7 млн получателей не пришлось подавать документы повторно – новую субсидию для них назначили в автоматическом режиме. А Министерство социальной политики уже направило в регионы 1,1 млрд грн для выплат субсидий.

В Украине подсчитали потери от оккупации Крыма

Эксперты оценили экономические потери Украины от оккупации Россией Крыма. Оказалось, что прямые потери от временной оккупации Российской Федерацией Крымского полуострова составляют $135 млрд, или около 75% ВВП Украины в 2013 году.

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"Это первая комплексная оценка потерь Украины от временной оккупации РФ Крымского полуострова, хотя еще в 2016 году по результатам парламентских слушаний Верховная Рада рекомендовала Кабинету министров разработать методики определения убытков", – сказал старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов.

Оценку потерь сделали для того, чтобы Украина могла через международные суды компенсировать потери. То есть обязать Россию выплатить соответствующие суммы или арестовать активы тех, кто причастен к оккупации Крымского полуострова.

Шмыгаль назвал "настоящие" тарифы на газ

Если бы в Украине не ввели годовые тарифы на газ, бытовые потребители были бы вынуждены платить за кубометр голубого топлива 13-15 гривен. Это связано с тем, что биржевые цены на газ в Европе взлетели до рекорда за 13 лет – до более чем 450 долларов за тысячу кубометров. При этом фиксированная цена на год у большинства поставщиков газа сейчас составляет до 9 грн за 1 куб. м.

Массовые проверки на предприятиях

С 1 июля в Украине начались масштабные проверки бизнеса на предмет соблюдения трудового законодательства. Государственная инспекция труда в первую очередь наведывается к тем компаниям, которые подозреваются в использовании неофициального труда и без оформления трудовых отношений с работниками.

По данным Минэкономики, которые были опубликованы как раз накануне проверок, за время пандемии в Украине значительно выросла доля теневой экономики. Если в 2019 году она составляла 27% ВВП, то в 2020-м – уже 30%.