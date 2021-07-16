"Нова пошта" домоглася свого – гігантський штраф за посилку в 500 гривень скасували

Ще одним наслідком скандалу стала підготовка змін до законодавства. Також у Держпродспоживслужбі дали рекомендацію "Новій пошті"

Штраф для "Нової пошти" помітили в Мінекономіки / Фото: Нова пошта

У Держпродспоживслужбі завершилося розслідування про накладення на "Нову пошту" штрафу розміром 325 млн гривень. Офіційне рішення – цей штраф скасовується. Причини:

під час перевірок мали місце порушення;

не був врахований принцип пропорційності порушення і покарання.

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Про це повідомила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька. За її словами, відомство вже зробило "серйозні висновки" і навіть планує домагатися зміни законів в цій сфері.

"Фактично штраф не просто скасували. Зроблено серйозні висновки, які будуть покладені в основу нових законодавчих норм. Ми хочемо зробити неможливим винесення окремими чиновниками неадекватних штрафів на свій розсуд... Інспектор – це не цар і Бог, який може за власним бажанням через неадекватні санкції зупинити роботу бізнесу", – заявила Магалецька.

За її словами, дії районного інспектора у випадку з "Новою поштою" породили "ефект метелика" і вийшли на державний рівень. Також Магалецька зазначила, що "Нова пошта" теж зробила висновки і запустила кампанію зі збору відгуків та скарг клієнтів.

"Зі свого боку виходжу з пропозицією співпраці. Пропоную "Нової поштою" встановити в своєму додатку "кнопку", яка надала б можливість споживачеві одразу, на місці, поскаржитися на порушення його прав", – додала чиновниця.

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Історія питання:

У березні співробітники Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області провели перевірку декількох відділень "Нової пошти". Приводом стало звернення клієнта пошти про пошкодження посилки вартістю 500 грн.

У липні за результатами цих перевірок на компанію наклали штраф у розмірі 325 млн гривень – це максимально можлива санкція.

"Нова пошта" одразу вирішила подати до суду на Держпродспоживслужбу, заявивши, що чиновники наклали штраф неадекватного розміру. Крім того, компанія звернулася до омбудсмена і до міжнародних правозахисних організацій.

Також повідомлялося, що "Нова пошта" знищила посилку за 2800 доларів. У компанії запевняють, що вже підготували компенсацію для клієнта.

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