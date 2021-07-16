Україна втратила 135 млрд доларів через окупацію Росією Криму

Економічні втрати від окупації становлять близько 75% ВВП України у 2013 році

Первинна оцінка Мін'юсту, яку зробили в 2014 році, склала $ 106 млрд / Фото: колаж "Сьогодні"

Експерти оцінили економічні втрати України від окупації Росією Криму. Виявилось, що прямі втрати від тимчасової окупації Російською Федерацією Кримського півострова становлять $135 млрд, або близько 75% ВВП України у 2013 році.

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Дослідження "Оцінка економічних втрат України від тимчасової окупації Кримського півострову" провів Центр економічної стратегії.

"Це перша комплексна оцінка втрат України від тимчасової окупації РФ Кримського півострову, хоча ще у 2016 році за результатами парламентських слухань Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів розробити методики визначення збитків", - сказав старший економіст Центру економічної стратегії Дмитро Горюнов.

Фото: скріншот

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Оцінку втрат зробили для того, щоб Україна могла через міжнародні суди компенсувати втрати. Тобто зобов'язати Росію виплатити відповідні суми або заарештувавши активи тих, хто причетний до окупації Кримського півострова.

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Зазначимо, що Україна вже подала позови до Міжнародного кримінального суду та Міжнародного арбітражного суду, Європейського суду з прав людини, Міжнародного трибуналу з морського права, а також в суди Нідерландів, Франції та Швейцарії.



Внаслідок окупації півострова Україна втратила $135 млрд, туди входить:

вартість землі на Кримському півострові ($3 млрд);

вартість доведених покладів корисних копалин ($52,3 млрд). Насамперед це поклади природнього газу та сирої нафти;

втрати житлової нерухомості населенням ($42,7 млрд);

втрати приватних компаній ($18,4 млрд);

втрати банків ($2,7 млрд);

втрати держави ($14 млрд);

встрати місцевих громад ($1,7 млрд).

Фото: скріншот

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Зазначимо, що первинна оцінка Мінюсту, яку зробили у 2014 році, становила $106 млрд – там не врахували всі фактори.

Фото: скріншот

В той же час, Центр економічної стратегії не включив в оцінку макроекономічні наслідки від тимчасової окупації Кримського півострову. Таким чином $135 млрд – це тільки мінімальна доведена оцінка економічних втрат України.

Таким чином:

через окупацію Криму Україна втратила близько 4,5% від своєї загальної площі, що відповідає 27 тис. км, або 2,7 млн га. Але є ще гори та водойми, які фінансово не оцінити. Попередньо, ціна землі сільськогосподарського призначення в Криму може бути оцінена у $4 тис. за гектар, а загальна вартість 755 тис. га посівних площ становить близько $3 млрд;

українці могли втратити майже 935 тисяч квартир, а це 49 млн квадратних метрів. У 2014 році, до окупації Криму, вартість квадратного метра житла становила еквівалент $873. Тож кримчани втратили, як мінімум, $43 млрд. А з того часу ціни на житло виросли;

приватні власники активів в Криму, яких налічувалося 20 тис. підприємств, втратили активи на суму $18,488 млрд;

активи державних компаній, які були зареєстровані безпосередньо в Криму до тимчасової окупації, станом на початок 2014 року становили $2,7 млрд.

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Фото: скріншот

Раніше ми повідомляли, що сильні зливи, які затопили 104 житлових будинки в Бахчисарайському районі, допомогли окупантам розв'язати проблему водопостачання жителів півострова.