Зупинився найповільніший поїзд України

Дизель-поїзд Умань-Черкаси вважається найповільнішим в Україні. Колаж "Сьогодні"

Курсування найповільнішого дизель-поїзда Черкаси – Умань, який вирушав із Черкас о 7:00 ранку та повертався до обласного центру після 20 вечора, зупинили через поломку.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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"На початку весни завершиться електрифікація залізничної колії від Черкас до станції Шевченка, тоді всі потяги увійдуть у нормальний графік руху", – сказав директор департаменту інфраструктури Черкаської ОДА Сергій Чубань.

На Черкаському залізничному вокзалі підтвердили інформацію про відміну поїзда. Причина скасування – поломка дизель-поїзда. Щойно його відремонтують – маршрут відновлять, зазначає видання.

Дизель-поїзд Умань-Черкаси вважається найповільнішим в Україні. Він їде з Черкас до Умані понад 6 годин. На зворотному шляху поїзд з Умані до Черкас долав відстань 234 кілометри за 7 годин. Дорогою було 35 зупинок.

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"Укрзалізниця" змінює ціни на перевезення з 2022 року

З наступного року "Укрзалізниця" змінює ціни на деякі свої послуги, у зокрема збільшує розмір комісійного збору. з 22 до 30 гривень, а також:

вартість квитків у середньому зросте на 3%;

формування вартості квитків здійснюватиметься за більш гнучкою системою – залежно від популярності напряму;

зменшено розмір комісійного збору для групових замовлень – для дорослих 50 грн., а для дітей – 35 грн.

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