Остановился самый медленный поезд Украины

Дизель-поезд Умань-Черкассы считается самым медленным в Украине. Коллаж "Сегодня"

Курсирование самого медленного дизель-поезда Черкассы – Умань, который отправлялся из Черкасс в 7:00 утра и возвращался в областной центр после 20 вечера, остановили из-за поломки.

Об этом сообщает "Укринформ".

Реклама

Подробности

"В начале весны завершится электрификация железнодорожного пути от Черкасс до станции Шевченко, тогда все поезда войдут в нормальный график движения"', – сказал директор департамента инфраструктуры Черкасской ОГА Сергей Чубань.

На Черкасском железнодорожном вокзале подтвердили информацию об отмене поезда. Причина отмены – поломка дизель-поезда. Как только его отремонтируют – маршрут обновят, отмечает издание.

Дизель-поезд Умань-Черкассы считается самым медленным в Украине. Он едет из Черкасс в Умань более 6 часов. На обратном пути поезд из Умани в Черкассы преодолевал расстояние в 234 километра за 7 часов. В дороге было 35 остановок.

Реклама

"Укрзализныця" изменяет цены на перевозки с 2022 года

Со следующего года "Укрзализныця" меняет цены на некоторые свои услуги, в тому числі , увеличивает размер комиссионного сбора. с 22 до 30 гривен, а также:

стоимость билетов в среднем вырастет на 3%;

формирование стоимости билетов будет осуществляться по более гибкой системе – в зависимости от популярности направления;

уменьшен размер комиссионного сбора для групповых заказов – для взрослых 50 грн., а для детей – 35 грн.

Раньше мы писали: