Залишилися лічені дні: українці можуть полетіти до Великої Британії за 0 грн

Рейси до Великої Британії для українців будуть безкоштовними / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Українці зможуть скористатися пропозицією компанії Wizz Air, яка здійснюватиме безкоштовні рейси до Великої Британії. Наразі доступними залишилися 4500 квитків за 0 грн.
Про це інформує Lowcost Avia.
Пропозиція діятиме до 30 червня. Доступна вона для українських біженців, котрі прямують до Сполученого Королівства для участі в урядовій британській програмі "Будинки для України".
Нагадаємо, раніше було виділено 10 тис. безкоштовних квитків і вже понад 5 тис. українців скористалися пропозицією.
Як отримати безкоштовний авіаквиток до Великої Британії
Під час бронювання квитка на сайті компанії, вам варто вказати номер свого закордонного паспорта України, а під час реєстрації на рейс вам необхідно мати візу або інший проїзний документ.
Також пасажирам дозволено мати при собі один предмет ручної поклажі й одну валізу у зареєстрованому багажу (до 32 кілограмів на кожного).
Звідки відправляються літаки?
Літаки відправляються з Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.
Повний перелік маршрутів Wizz Air, на яких діє безкоштовний переліт:
- Бухарест – Бірмінгем.
- Бухарест – Донкастер-Шеффілд.
- Бухарест – Единбург.
- Бухарест – Лондон-Гатвік.
- Бухарест – Ліверпуль.
- Бухарест – Лондон Лутон.
- Варшава – Бірмінгем.
- Варшава – Донкастер-Шеффілд.
- Варшава – Единбург.
- Варшава – Ліверпуль.
- Варшава – Лондон Лутон.
- Гданськ – Абердин.
- Гданськ – Донкастер-Шеффілд.
- Гданськ – Единбург.
- Гданськ – Ліверпуль.
- Гданськ – Лондон Лутон.
- Краків – Бірмінгем.
- Краків – Донкастер-Шеффілд.
- Краків – Лондон Лутон.
- Катовіце – Бристоль.
- Катовіце – Донкастер-Шеффілд.
- Катовіце – Бристоль.
- Катовіце – Лондон Лутон.
- Люблін – Лондон Лутон.
- Шимани – Лондон Лутон.
- Познань – Донкастер-Шеффілд.
- Познань – Лондон Лутон.
- Жешув – Лондон Лутон.
- Вроцлав – Бірмінгем.
- Вроцлав – Донкастер-Шеффілд.
- Вроцлав – Лондон Лутон.
- Братислава – Лондон Лутон.
- Кошице – Лондон Лутон.
- Попрад-Татри – Лондон Лутон.
- Будапешт – Бірмінгем.
- Будапешт – Единбург.
- Будапешт – Лондон-Гатвік.
- Будапешт – Ліверпуль.
- Будапешт – Лондон Лутон.
- Дебрецен – Лондон Лутон.
- Бакеу – Ліверпуль.
- Бакеу – Лондон Лутон.
- Клуж – Бірмінгем.
- Клуж – Донкастер-Шеффілд.
- Клуж – Лондон Лутон.
- Констанца – Лондон Лутон.
- Крайова – Бірмінгем.
- Крайова – Лондон Лутон.
- Яси – Ліверпуль.
- Яси – Лондон Лутон.
- Сату-Маре – Лондон Лутон.
- Сибіу – Лондон Лутон.
- Сучава – Лондон Лутон.
- Тімішоара – Лондон Лутон.
- Трансильванія – Лондон Лутон.
- Бургас – Лондон Лутон.
- Пловдив – Лондон Лутон.
- Софія – Лондон Лутон.
- Софія – Лондон-Гатвік.
- Варна – Ліверпуль.
- Варна – Лондон Лутон.
Європейські аеропорти не справляються з потоком туристів
В Європі виникла туристична криза у великих аеропортах, які не справляються з шаленими потоками пасажирів. Як повідомило видання SchengenVisaInfo, аномальні черги фіксують в Іспанії, Італії, Франції та інших популярних туристичних країнах.
Пояснюють таку ситуацію тим, що в багатьох країнах ЄС уже зняли обмеження, пов’язані з COVID-19. Водночас дворічна пандемія та економічна ситуація змусили летовища позвільняти частину працівників, тож наявний персонал просто не справляється з великою кількістю туристів, які нарешті вирішили з’їздити у відпустку.
Раніше ми розповідали, скільки коштують квитки з Польщі до різних країн, а також писали, що Росія визнала крадіжку європейських літаків.