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Залишилися лічені дні: українці можуть полетіти до Великої Британії за 0 грн

Уляна Лебич
22 червня, 16:04
Для українців доступними залишилися ще 4,5 тис. квитків до Великої Британії

Рейси до Великої Британії для українців будуть безкоштовними / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці зможуть скористатися пропозицією компанії Wizz Air, яка здійснюватиме безкоштовні рейси до Великої Британії. Наразі доступними залишилися 4500 квитків за 0 грн.

Про це інформує Lowcost Avia.

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Пропозиція діятиме до 30 червня. Доступна вона для українських біженців, котрі прямують до Сполученого Королівства для участі в урядовій британській програмі "Будинки для України".

Нагадаємо, раніше було виділено 10 тис. безкоштовних квитків і вже понад 5 тис. українців скористалися пропозицією.

Як отримати безкоштовний авіаквиток до Великої Британії

Під час бронювання квитка на сайті компанії, вам варто вказати номер свого закордонного паспорта України, а під час реєстрації на рейс вам необхідно мати візу або інший проїзний документ.

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Також пасажирам дозволено мати при собі один предмет ручної поклажі й одну валізу у зареєстрованому багажу (до 32 кілограмів на кожного).

Звідки відправляються літаки?

Літаки відправляються з Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Повний перелік маршрутів Wizz Air, на яких діє безкоштовний переліт:

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  • Бухарест – Бірмінгем.
  • Бухарест – Донкастер-Шеффілд.
  • Бухарест – Единбург.
  • Бухарест – Лондон-Гатвік.
  • Бухарест – Ліверпуль.
  • Бухарест – Лондон Лутон.
  • Варшава – Бірмінгем.
  • Варшава – Донкастер-Шеффілд.
  • Варшава – Единбург.
  • Варшава – Ліверпуль.
  • Варшава – Лондон Лутон.
  • Гданськ – Абердин.
  • Гданськ – Донкастер-Шеффілд.
  • Гданськ – Единбург.
  • Гданськ – Ліверпуль.
  • Гданськ – Лондон Лутон.
  • Краків – Бірмінгем.
  • Краків – Донкастер-Шеффілд.
  • Краків – Лондон Лутон.
  • Катовіце – Бристоль.
  • Катовіце – Донкастер-Шеффілд.
  • Катовіце – Бристоль.
  • Катовіце – Лондон Лутон.
  • Люблін – Лондон Лутон.
  • Шимани – Лондон Лутон.
  • Познань – Донкастер-Шеффілд.
  • Познань – Лондон Лутон.
  • Жешув – Лондон Лутон.
  • Вроцлав – Бірмінгем.
  • Вроцлав – Донкастер-Шеффілд.
  • Вроцлав – Лондон Лутон.
  • Братислава – Лондон Лутон.
  • Кошице – Лондон Лутон.
  • Попрад-Татри – Лондон Лутон.
  • Будапешт – Бірмінгем.
  • Будапешт – Единбург.
  • Будапешт – Лондон-Гатвік.
  • Будапешт – Ліверпуль.
  • Будапешт – Лондон Лутон.
  • Дебрецен – Лондон Лутон.
  • Бакеу – Ліверпуль.
  • Бакеу – Лондон Лутон.
  • Клуж – Бірмінгем.
  • Клуж – Донкастер-Шеффілд.
  • Клуж – Лондон Лутон.
  • Констанца – Лондон Лутон.
  • Крайова – Бірмінгем.
  • Крайова – Лондон Лутон.
  • Яси – Ліверпуль.
  • Яси – Лондон Лутон.
  • Сату-Маре – Лондон Лутон.
  • Сибіу – Лондон Лутон.
  • Сучава – Лондон Лутон.
  • Тімішоара – Лондон Лутон.
  • Трансильванія – Лондон Лутон.
  • Бургас – Лондон Лутон.
  • Пловдив – Лондон Лутон.
  • Софія – Лондон Лутон.
  • Софія – Лондон-Гатвік.
  • Варна – Ліверпуль.
  • Варна – Лондон Лутон.

Європейські аеропорти не справляються з потоком туристів

В Європі виникла туристична криза у великих аеропортах, які не справляються з шаленими потоками пасажирів. Як повідомило видання SchengenVisaInfo, аномальні черги фіксують в Іспанії, Італії, Франції та інших популярних туристичних країнах.

Пояснюють таку ситуацію тим, що в багатьох країнах ЄС уже зняли обмеження, пов’язані з COVID-19. Водночас дворічна пандемія та економічна ситуація змусили летовища позвільняти частину працівників, тож наявний персонал просто не справляється з великою кількістю туристів, які нарешті вирішили з’їздити у відпустку.

Раніше ми розповідали, скільки коштують квитки з Польщі до різних країн, а також писали, що Росія визнала крадіжку європейських літаків.