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Остались считанные дни: украинцы могут улететь в Великобританию за 0 грн

Ульяна Лебич
22 июня, 16:04
Для украинцев доступными остались еще 4,5 тыс. билетов в Великобританию

Рейсы в Великобританию для украинцев будут бесплатными / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы смогут воспользоваться предложением компании Wizz Air, которая будет совершать бесплатные рейсы в Великобританию. Доступными остались 4500 билетов за 0 грн.

Об этом информирует Lowcost Avia.

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Предложение будет действовать до 30 июня. Доступно оно для украинских беженцев, направляющихся в Соединенное Королевство для участия в правительственной британской программе "Дома для Украины".

Напомним, ранее было выделено 10 тыс. бесплатных билетов и уже более 5 тыс. украинцев воспользовались предложением.

Как получить бесплатный авиабилет в Великобританию

При бронировании билета на сайте компании вам следует указать номер своего загранпаспорта Украины, а при регистрации на рейс вам необходимо иметь визу или другой проездной документ.

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Также пассажирам разрешено иметь при себе один предмет ручной клади и один чемодан в зарегистрированном багаже (до 32 килограммов на каждого).

Откуда отправляются самолеты?

Самолеты отправляются из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

Полный список маршрутов Wizz Air, на которых действует бесплатный перелет:

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  • Бухарест – Бирмингем.
  • Бухарест – Донкастер-Шеффилд.
  • Бухарест – Эдинбург.
  • Бухарест – Лондон-Гатвик.
  • Бухарест – Ливерпуль.
  • Бухарест – Лондон Лутон.
  • Варшава – Бирмингем.
  • Варшава – Донкастер-Шеффилд.
  • Варшава – Эдинбург.
  • Варшава – Ливерпуль.
  • Варшава – Лондон Лутон.
  • Гданьск – Абердин.
  • Гданьск – Донкастер-Шеффилд.
  • Гданьск – Эдинбург.
  • Гданьск – Ливерпуль.
  • Гданьск – Лондон Лутон.
  • Краков – Бирмингем.
  • Краков – Донкастер-Шеффилд.
  • Краков – Лондон Лутон.
  • Катовице – Бристоль.
  • Катовице – Донкастер-Шеффилд.
  • Катовице – Бристоль.
  • Катовице – Лондон Лутон.
  • Люблин – Лондон Лутон.
  • Шиманы – Лондон Лутон.
  • Познань – Донкастер-Шеффилд.
  • Познань – Лондон Лутон.
  • Жешув – Лондон Лутон.
  • Вроцлав – Бирмингем.
  • Вроцлав – Донкастер-Шеффилд.
  • Вроцлав – Лондон Лутон.
  • Братислава – Лондон Лутон.
  • Кошице – Лондон Лутон.
  • Попрад-Татры – Лондон Лутон.
  • Будапешт – Бирмингем.
  • Будапешт – Эдинбург.
  • Будапешт – Лондон-Гатвик.
  • Будапешт – Ливерпуль.
  • Будапешт – Лондон Лутон.
  • Дебрецен – Лондон Лутон.
  • Бакеу – Ливерпуль.
  • Бакэу – Лондон Лутон.
  • Клуж – Бирмингем.
  • Клуж – Донкастер-Шеффилд.
  • Клуж – Лондон Лутон.
  • Констанца – Лондон Лутон.
  • Крайова – Бирмингем.
  • Крайова – Лондон Лутон.
  • Ясы – Ливерпуль.
  • Яссы – Лондон Лутон.
  • Сату-Маре – Лондон Лутон.
  • Сибиу – Лондон Лутон.
  • Сучава – Лондон Лутон.
  • Тимишоара – Лондон Лутон.
  • Трансильвания – Лондон Лутон.
  • Бургас – Лондон Лутон.
  • Пловдив – Лондон Лутон.
  • София – Лондон Лутон.
  • София – Лондон-Гатвик.
  • Варна – Ливерпуль.
  • Варна – Лондон Лутон.

Европейские аэропорты не справляются с потоком туристов

В Европе возник туристический кризис в больших аэропортах, которые не справляются с сумасшедшими потоками пассажиров. Как сообщило издание SchengenVisaInfo, аномальные очереди фиксируют в Испании, Италии, Франции и других популярных туристических странах.

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