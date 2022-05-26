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Залишились останні дні: українців в Європі чекають важливі зміни

Уляна Лебич
26 травня, 08:58
Нові правила для українських переселенців встановлюють Німеччина, Польща, Болгарія, Швеція та Чехія

Нові правила набудуть чинності з 1 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Деякі європейські країни скасовують безкоштовний проїзд у транспорті для українських переселенців. Нововведення набуде чинності з 1 червня.

Про це повідомляють на сайті Єврокомісії.

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Йдеться про Німеччину, Польщу, Болгарію, Швейцарію та Чехію. Тепер замість безкоштовного проїзду для українських біженців запровадять пільговий. Наприклад, у Німеччині проїзний на всі види міського транспорту та регіональні поїзди коштуватиме 9 євро. У Чехії абонемент на всі види громадського транспорту коштуватиме 7 євро.