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Остались последние дни: украинцев в Европе ждут важные изменения

Ульяна Лебич
26 мая, 08:58
Новые правила для украинских переселенцев устанавливают Германия, Польша, Болгария, Швеция и Чехия

Новые правила вступят в силу с 1 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Некоторые европейские страны отменяют бесплатный проезд в транспорте для украинских переселенцев. Нововведение вступит в силу с 1 июня.

Об этом сообщает сайт Еврокомиссии.

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Речь идет именно о Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и Чехии. Теперь вместо бесплатного проезда для украинцев введут льготный. К примеру, в Германии проездной на все виды городского транспорта и региональных поездах будет стоить 9 евро. В Чехии абонемент на все виды общественного транспорта будет стоить 7 евро.