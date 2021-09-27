Основну частку користувачів коворкінгів становить середній бізнес: перспективи формату

Частка великих компаній в структурі користувачів коворкінгів зросла до 11% / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зростає попит на коворкінг, великі компанії стали частіше орендувати робоче місце. Частка великих компаній в структурі користувачів коворкінг-простору і гнучких офісів виросла до 11%.

Про це йдеться в результатах першого всеукраїнського дослідження ринку коворкінгу і гнучких офісів. Дані опрацювала консалтингова компанія в сфері комерційної нерухомості CBRE Ukraine.

Реклама

Загальна пропозиція коворкінгів станом на серпень 2021 становить 96 000 кв. м, а це – 4,9% від загального обсягу якісних офісних площ на ринку.

Коронавірус прибрав з ринку невеликих і незацікавлених в тривалій грі операторів. Але крім цього, на ринок стали виходити інші гравці:

корпоративні замовники;

стартапи нового покоління – з існуючими бюджетами розвитку;

державний сектор.

Реклама

Найбільше зростання кількості коворкінгів відбувалося в 2018-2019 роках. Основну частку користувачів коворкінгу становить середній бізнес – 35%. Малий бізнес і стартапи складають близько 20% резидентів коворкінгу.

З вересня 2020 року попит на гнучкі офіси демонстрував поступове відновлення і по сьогоднішній день зростання залишається стабільним.

Де розташовані коворкінги

Більшість респондентів відповіли, що вважають за краще розташування своїх локацій в бізнес-центрі. Можна спостерігати поодинокі відкриття коворкінгів в торгово-розважальних центрах, але цей тренд ще слабо розвинений.

За типом співпраці з об'єктом нерухомості, домінуюча більшість респондентів (70%) орендують площі для своїх локацій, а власниками площ є лише 30%.

Які сфери бізнесу орендують коворкінг

Серед сфер бізнесу, ІТ сектор є найбільшим користувачем з усіх респондентів. Пандемія була однією з причин для міграції IT-компаній в коворкінги. Але дана тенденція сформувалася на ринку раніше, так як стрімке зростання ІТ-ринку в Києві, разом з активним розширенням компаній в 2018-2019 році, не дозволяло задовольнити попит орендарів на великі площі в традиційних офісах.

Компанії часто орендували коворкінги для своїх команд, тому IT-сфера виявилися краще підготовлена ​​до змін, які принесла пандемія. Структура клієнтів змінюється. Але IT все ще лідирує, але не зменшується інтерес з боку малого і середнього бізнесу, великих корпорацій, а також державних структур.

У структурі користувачів коворкінгів і гнучких офісів зростає частка великих компаній. Попит на open space (офіс відкритого типу) зменшився в середньому на 50%. У структурі просторів open space займає близько 10% локації.

Ціна робочого місця в коворкінг

Ефективна вартість робочого місця в open space становить від 220 доларів і більше, а ефективна вартість робочого місця в кабінетах знаходиться в діапазоні 200- 300 доларів.

На час пандемії, оператори, зіткнулися зі зменшенням заповнюваності локацій, були змушені робити знижки на деякі продукти, в основному на переговорні кімнати і івент-зали, які користувалися меншим попитом серед гравців ринку.

Як з'явилися коворкінг

Перший в світі коворкінг був відкритий в 2005 році в Сан-Франциско (США). Зараз ця країна залишається лідером в світі за їх кількістю – 3700 об'єктів. На другому місці – Індія.

В Україну формат "гнучких офісів" прийшов у 2015 році. Перші роки коворкінг сприймалися суто як сервіс оренди робочих місць для фрілансерів і невеликих команд в ІТ і креативної індустрії. Формат здавався досить нішевим, поки в ситуацію не втрутилася пандемія. За словами операторів ринку, коворкінг – саме той сегмент, якому вона допомогла і дала поштовх до розвитку.

Безробіття в Україні

В серпні в Україні офіційно зареєстровано 315 тисяч безробітних . В аналогічний період 2020 го в країні було на 179 тисяч непрацевлаштованих більше. У Кабміні вважають, що такий позитивний стрибок – результат запровадження урядових програм по підтримці розвитку економіки і бізнесу.

У Міністерстві економіки анонсують "додаткові урядові заходи" для створення робочих місць і працевлаштування безробітних.

У Нацбанку прогнозують підвищення до кінця 2021 року. Головною причиною падіння безробіття в Нацбанку називають пожвавлення економіки.

У червні, наприклад, зарплата підвищилася до 14: 313 грн після 13 499 в травні. У порівнянні з минулим місяцем показник збільшився на 6%, а за рік (якщо проводити аналогію з червнем 2020 року) – на 23,6%.

Нагадаємо, в Україні збираються дозволити індивідуальні трудові договори, які можуть укладатися на строк до 5 років. З їхньою допомогою також можна буде встановлювати права і обов'язки співробітника і можливі причини для його звільнення.

Українцям зі страховим стажем 10-15 років будуть зменшувати розмір допомоги по безробіттю на 10%. Виплати будуть залежати від страхового стажу у відсотках від середньої заробітної плати.