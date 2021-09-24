Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 💪 Усик vs Джошуа: битва року ❌ Відставка Разумкова
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Не лише пенсії. В Україні збільшили кількість соціальних е-послуг

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
24 вересня, 07:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В єдиній інформаційній системі соціальної сфери розмір допомоги визначатиметься автоматично
Нова система прискорить розгляд заяв від українців
Нова система прискорить розгляд заяв від українців / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні впроваджують єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС), завдяки якій громадяни зможуть отримати понад 10 соціальних послуг в електронній формі, в тому числі – житлові субсидії і пенсії.

Про це сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна, передає пресслужба Мінсоцполітики.

Реклама

"Ми розширили пілотний проект із запровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) для громадян в окремих областях. Люди зможуть отримати понад десять соціальних послуг в електронній формі, у тому числі – житлових субсиді", – повідомила Лазебна.

За її словами, вся необхідна інформація про людину, яка хоча б раз отримувала будь-який вид державної соціальної підтримки, буде зосереджена в одному місці – Єдиний соціальний реєстрі (ЄСР). А для призначення допомоги люди можуть особисто звернутися з паспортом в соціальний фронт-офіс або районне управління соцзахисту. Також можна скористатися електронним сервісом через портал "Дія".

"Одна з головних переваг ЄІССС для людей – швидкість і зручність призначення державної допомоги без додаткових перевірок і довідок з різних державних органів", – підкреслила Лазебна.

Реклама

Крім того, система прискорить розгляд заяв від українців. З її допомогою соцпрацівник лише формує заяву в електронній формі, яке відразу фіксується в ЄІССС і обробляється працівником центрального бек-офісу. А далі вже автоматично розраховується розмір допомоги.

На сайті Мінсоцполітики вже можна отримати деякі виплати через електронні сервіси.

В електронній формі можна звернутися:

  • за призначенням допомоги при народженні дитини;
  • за відшкодуванням вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня";
  • за призначенням житлової субсидії, грошової компенсації вартості одноразової матеріальної допомоги "пакет малюка".
Реклама

За словами міністра, після відпрацювання механізму роботи ЄІССС в пілотних областях аналогічна система буде впроваджена на території всієї країни 2022 року.

Посади, що дають право вийти на пенсію за вислугою років:

  • робота в дошкільних навчальних закладах на посадах вихователів, музичних керівників, директорів, завідувачів;
  • робота в загальноосвітніх навчальних закладах на посаді вчителя, викладача, вихователя, директора;
  • робота в позашкільних навчальних закладах на посаді керівників художніх керівників, керівників, завідуючих, директорів та їхніх заступників.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.53

Євро (€)

31.08

Російський рубль (₽)

0.36

Опитування
Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти