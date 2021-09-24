Не лише пенсії. В Україні збільшили кількість соціальних е-послуг

В єдиній інформаційній системі соціальної сфери розмір допомоги визначатиметься автоматично

Нова система прискорить розгляд заяв від українців / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні впроваджують єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС), завдяки якій громадяни зможуть отримати понад 10 соціальних послуг в електронній формі, в тому числі – житлові субсидії і пенсії.

Про це сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна, передає пресслужба Мінсоцполітики.

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"Ми розширили пілотний проект із запровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) для громадян в окремих областях. Люди зможуть отримати понад десять соціальних послуг в електронній формі, у тому числі – житлових субсиді", – повідомила Лазебна.

За її словами, вся необхідна інформація про людину, яка хоча б раз отримувала будь-який вид державної соціальної підтримки, буде зосереджена в одному місці – Єдиний соціальний реєстрі (ЄСР). А для призначення допомоги люди можуть особисто звернутися з паспортом в соціальний фронт-офіс або районне управління соцзахисту. Також можна скористатися електронним сервісом через портал "Дія".

"Одна з головних переваг ЄІССС для людей – швидкість і зручність призначення державної допомоги без додаткових перевірок і довідок з різних державних органів", – підкреслила Лазебна.

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Крім того, система прискорить розгляд заяв від українців. З її допомогою соцпрацівник лише формує заяву в електронній формі, яке відразу фіксується в ЄІССС і обробляється працівником центрального бек-офісу. А далі вже автоматично розраховується розмір допомоги.

На сайті Мінсоцполітики вже можна отримати деякі виплати через електронні сервіси.

В електронній формі можна звернутися:

за призначенням допомоги при народженні дитини;

за відшкодуванням вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня";

за призначенням житлової субсидії, грошової компенсації вартості одноразової матеріальної допомоги "пакет малюка".

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За словами міністра, після відпрацювання механізму роботи ЄІССС в пілотних областях аналогічна система буде впроваджена на території всієї країни 2022 року.

Посади, що дають право вийти на пенсію за вислугою років:

робота в дошкільних навчальних закладах на посадах вихователів, музичних керівників, директорів, завідувачів;

робота в загальноосвітніх навчальних закладах на посаді вчителя, викладача, вихователя, директора;

робота в позашкільних навчальних закладах на посаді керівників художніх керівників, керівників, завідуючих, директорів та їхніх заступників.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.