Одноразові пакети стали платними! Скільки тепер вони коштують у супермаркетах

Супермаркети та інші магазини з 10 грудня не розповсюджують безкоштовно одноразові пакети / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Відтепер в Україні одноразові пластикові пакети стали платними. З 10 грудня за їхнэ безкоштовне розповсюдження каратимуть штрафами до 34 тисяч гривень.

Ми перевірили українські супермаркети, яку ж вартість вони встановили за поліетиленові пакети.

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Скажемо одразу: встановленої законом ціни ніхто не дотримується.

Пакети продаються в рази дешевше!

Хтось виставив цінник у розмірі 12 копійок чи 9 к., хтось 50 копійок. А в одній з найвідоміших українських мереж супермаркетів навіть не було цінника. І лише, коли запитали про вартість пакета на касі, ті відповіли — 10 копійок, що теж суперечить законодавству.

За нашими спостереженнями деякі люди все ж купували пакети, а інші використовували сіточки для овочів та фруктів. Також у майже всіх супермаркетах є можливість придбати екопакети.

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Українські супермаркети та магазини відтепер продають пластикові пакети / Фото: Сьогодні

Що думають покупці?

Покупці поділилися з нами, що це чергове "безумство влади". Більшість вважає, що такі методи не дієві, адже однієї копійки (як вартують одноразові пакети в деяких магазинах) навіть в обігу немає.

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"Перед тим, як зважити якийсь овоч чи фрукт, ми кладемо його у пакет, і тоді вже на ваги. Тож виходить, що ми за нього платимо, бо він збільшує вагу (хоч і на мізерні цифри)! Врешті-решт супермаркети зі своїм оборотом мають непогані кошти. Вони ніколи й не роздавали їх безкоштовно, ви маєте це зрозуміти", — висловив свою думку киянин Юрій.

Серед опитаних деякі висловилися, що це неефективно, а комусь взагалі байдуже, бо використовує екологічні заміни.

"Мені, правду кажучи, байдуже, осінні овочі мені передають батьки, сухофрукти чи горіхи я купую вже запаковані, та й більшість я замовляю доставку із супермаркету, а там вже хай самі ламають голову, як мені це упакувати. А так ходжу з екосумкою, яку й придбала в цьому супермаркеті. І здебільшого це тому, що модно і водночас зручно", — говорить Катерина, жителька Києва.

Хронологія законодавчих обмежень

Обмеження на розповсюдження пластикових пакетів має три етапи:

Перший етап . З 10 грудня безкоштовних одноразових пакетів не буде, придбати їх можна лише за гроші.

. З 10 грудня безкоштовних одноразових пакетів не буде, придбати їх можна лише за гроші. Другий етап. З березня 2022 заборона на поширення пакетів до 50 мікрометрів.

З березня 2022 заборона на поширення пакетів до 50 мікрометрів. Третій етап. З 1 січня 2023 року заборона на використання всіх пакетів товщиною до 50 мікрометрів.

Як покупцям бути в такій ситуації?

Як альтернативою пластиковим пакетам може стати їхня екологічна заміна. Купивши її, українці зможуть не лише допомогти довкіллю, але й зекономити.

Наприклад, екоторба — чудова заміна поліетиленовим пакетам. Її виробляють з натуральних або синтетичних матеріалів із використанням відходів виробництва або вторинного сировинного матеріалу. Вони зручні та практичні, а головне (якщо правильно використовувати) – довговічні.

Вартість екоторби коливається від 9 до 200 грн. Все залежить від матеріалу, бренду, дизайну тощо. Придбати її можна у більшості супермаркетів або ж замовити в інтернеті.

Авоська — це не тільки екологічна альтернатива пакетам, а й модний тренд. На ринку є великий вибір різнокольорових, капронових або бавовняних, довгих чи маленьких. Ціна авоськи середніх розмірів чорного кольору, яка витримує до 9 кг, становитиме 60-100 грн. Звісно, є й дорожчі.

Паперові пакети, пакети з крафт-паперу (як альтернатива пластиковим) людина може придбати навіть на касі. Коштують вони 10-12 грн. Нині є паперові пакети, розраховані на велику вагу, і в цьому вони анітрохи не гірші за поліетиленові пакети. Зрозуміло, вартість такого пакета буде виправдана тільки тоді, коли він використовується багаторазово.

Тканинні мішечки підійдуть для сипких продуктів (борошно, крупи, цукор). Вони набагато міцніші й надійніші, ніж поліетиленові пакети, строк їхньої служби значно довший. Вартіть їх починається від 63 грн. за одиницю. Ціна залежить від матеріалу (здебільшого льон) та набором ви будете купувати чи окремо.

Для простих людей вихід знайшли, а от що робити бізнесу, і як буде продавати пакети, за якою вартістю, як здійснювати облік і звітування, як загалом звітуватися перед органами, що влаштовуватимуть перевірки?

Про це та інше читайте у спецтемі "Сьогодні" "Заборона пластикових пакетів з 10 грудня". Там ми зібрали найактуальніші думки експертів, бізнесу, звичайних пересічних українців.