Одноразовые пакеты стали платными! Сколько теперь они стоят в супермаркетах

Супермаркеты и другие магазины с 10 декабря не распространяют одноразовые пакеты бесплатно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Теперь в Украине одноразовые пластиковые пакеты стали платными. С 10 декабря за их бесплатное распространение будут наказываться штрафами до 34 тысяч гривен.

Мы проверили украинские супермаркеты, какую же стоимость установили они за полиэтиленовые пакеты.

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Скажем сразу: установленную законом цену никто не соблюдает.

Пакеты продаются в разы дешевле!

Кто-то выставил ценник в размере 12 копеек или 9 к., кто-то 50 копеек. А в одной из самых известных украинских сетей супермаркетов даже не было ценника. И только когда спросили о стоимости пакета на кассе, те ответили — 10 копеек, что тоже противоречит законодательству!

По нашим наблюдениям, некоторые люди все же покупали пакеты, а другие использовали сеточки для овощей и фруктов. Также во многих супермаркетах есть возможность купить экопакеты.

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Украинские супермаркеты отныне продают пластиковые пакеты / Фото: Сегодня

Что говорят покупатели?

Покупатели поделились с нами, что это очередное "безумие власти". Большинство считает, что такие методы не действенны, ведь одной копейки (как стоят одноразовые пакеты в некоторых магазинах) даже в обращении нет.

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"Перед тем, как взвесить какой-нибудь овощ или фрукт, мы кладем его в пакет, и тогда уже на весы. Поэтому получается, что мы за него платим, потому что он увеличивает вес (хоть и на мизерные цифры)! В конечном итоге супермаркеты со своим оборотом имеют неплохие средства. Они никогда имне раздавали их бесплатно, вы должны это понять", — выразил свое мнение киевлянин Юрий.

Среди опрошенных некоторые высказались, что это неэффективно, а кому-то вообще безразлично, потому что использует экологические замены.

"Мне, честно говоря, безразлично, осенние овощи мне передают родители, сухофрукты или орехи я покупаю уже упакованные, да и большинство я заказываю доставку из супермаркета, а там пусть сами ломают голову, как мне это упаковать. А так хожу с экосумкой, которую и приобрела в этом супермаркете. И в основном это потому, что модно и в то же время удобно", — говорит Екатерина, жительница Киева.

Хронология законодательных ограничений

Ограничение на распространение пластиковых пакетов имеет три этапа:

Первый этап. С 10 декабря 2021 г. бесплатных одноразовых пакетов не будет, приобрести их можно только за деньги.

С 10 декабря 2021 г. бесплатных одноразовых пакетов не будет, приобрести их можно только за деньги. Второй этап. С марта 2022 г. запрет на распространение пакетов до 50 микрометров.

С марта 2022 г. запрет на распространение пакетов до 50 микрометров. Третий этап. С 1 января 2023 г. запрет на использование всех пакетов толщиной до 50 микрометров.

Как покупателям быть в такой ситуации?

Как альтернативой пластиковым пакетам может стать их экологическая замена. Купив ее, украинцы смогут не только помочь окружающей среде, но и сэкономить.

Например, экосумка — отличная замена полиэтиленовым пакетам. Ее производят из натуральных или синтетических материалов с использованием отходов производства или вторичного сырьевого материала. Они удобны и практичны, а главное (если правильно использовать) – долговечны.

Стоимость эксумки колеблется от 9 до 200 грн. Все зависит от материала, бренда, дизайна и т. д. Приобрести ее можно у большинства супермаркетов или же заказать в интернете.

Авоська – это не только экологическая альтернатива пакетам, но и модный тренд. На рынке существуют большой выбор разноцветных, капроновых или хлопчатобумажных, длинных или маленьких. Цена авоски средних размеров черного цвета, которая выдерживает до 9 кг, составит 60-100 грн. Конечно, существуют и более дорогие.

Бумажные пакеты, пакеты из крафт-бумаги (как альтернатива пластиковым) человек может приобрести даже на кассе. Стоят они 10-12 грн. Сейчас существуют бумажные пакеты, рассчитанные на большой вес, и в этом они ничуть не хуже полиэтиленовых пакетов. Разумеется, стоимость такого пакета будет оправдана только тогда, когда используется многократно.

Тканевые мешочки подойдут для сыпучих продуктов (мука, крупы, сахар). Они намного прочнее и надежнее полиэтиленовых пакетов, срок их службы значительно длиннее. Стоимость начинается от 63 грн. за единицу. Цена зависит от материала (в основном лен) и набором вы будете покупать или отдельно.

Для простых людей выход нашли, а вот что делать бизнесу, и как будет продавать пакеты, по какой стоимости, как осуществлять учет и отчетность, как в целом отчитываться перед органами, устраивающими проверки?

Ответы на эти и другие вопросы ищите в спецтеме "Сегодня" "Запрет пластиковых пакетов с 10 декабря". Там мы собрали самые актуальные мнения экспертов, бизнеса, обычных рядовых украинцев.