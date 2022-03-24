Обмін валют у Польщі – для українців запровадили нові правила

Біженці з України зможуть обміняти гривні на злоті готівкою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

PKO Bank Polski з 25 березня надаватиме українцям в Польщі послугу з обміну готівкової гривні на національну валюту.

Як повідомили у пресслужбі фінустанови, скористатися послугою за кордоном зможуть усі повнолітні громадяни України.

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Один клієнт може обміняти до 10 тисяч гривень. Приймають лише купюри від 100 до 1000 гривень. Для здійснення операції потрібно підтвердити свою особу за допомогою паспорта.

Як здійснити обмін?

Отримати злоті замість гривень можна лише в 52 відділеннях банків на території Польщі. Вони розташовані у Варшаві, Холмі, Білостоку, Бидгощі, Гданську, Кракові, Любліні, Лодзі та низці інших міст. Детальніша інформація за посиланням.

При собі потрібно мати ID-картку або закордонний паспорт громадянина України, виданий після 2016 року. У згаданих відділеннях банку є спеціальні місця обслуговування, де можна здійснити обмін готівки. Курс відповідає встановленому Нацбанком України, а польська фінустанова не братиме комісій за операцію.

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Одразу всю суму міняти не обов’язково. Це можна зробити за кілька операцій, головне, щоб загальна цифра не перевищувала 10 тисяч гривень. Якщо людина перед цим відкриє рахунок у PKO Bank Polski, гроші можуть зарахувати одразу на картку.

До обміну не приймають пошкоджені банкноти – надмірно потерті, брудні, порвані, зшиті, вологі тощо. Відділення банків працюють з понеділка по п’ятницю, під час операції видають документ польською мовою на її підтвердження. Інші форми чи документи заповнювати не потрібно.

Ситуація в Польщі

За інформацією ООН, за кордон від початку війни перебралося понад 3,5 мільйона українців. Більшість із них прийняли у Польщі, де біженцям надають різноманітну підтримку та пільги.

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Слід зазначити, що в цей період активізувалися й шахраї, які видурюють гроші в українців під приводом оренди житла, пошуку роботи або дзвінка з банківської установи. Як не потрапити на гачок аферистів, редакція "Сьогодні" писала тут.

Для українських громадян за кордоном зробили безкоштовним проїзд в евакуаційних потягах. Низка країн також перевозить біженців у громадському транспорті на безоплатній основі.

Раніше ми розповідали про ситуацію з орендою житла в Польщі. А також про ціни на паркування власного авто та оренду місцевого транспорту.