Ошукані благодійники: як українцям не потрапити до рук псевдоволонтерів під час війни

Псевдоволонтери активізувалися на місцях / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У мирний час псевдоволонтерів хоч відбавляй, а в немирний тих, хто бажає нажитися на довірливих українцях, ще більше. Саме після початку повномасштабної війни на території України та проголошення воєнного стану, волонтери-шахраї активізувалися.

Фінансовий аналітик, який наразі займається волонтерською діяльністю, Олексій Лупоносов в коментарі "Сьогодні" розповів, що на його досвіді поки небагато траплялося волонтерів, які займаються незаконною діяльністю. Зараз здебільшого один з одним співпрацюють ті, хто працювали ще за часів Майдану, з 2014 року.

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"Всі один одного знають (якщо говорити конкретно про якусь область, місто тощо) багато років. З тими волонтерськими організаціями, з якими ми пліч-о-пліч зараз, ми працювали ще в 2014 році. Як приємно було знову зустрітися, аби спільно творити добро, допомагати нашим захисникам та українцям, які як ніхто потребують цієї помочі", — говорить Олексій.

Експерт зауважив, що одного такого шахрая з Одеси знає. його особливо це здивувало, адже чоловік з багатої династії збирає на допомогу армії та теробороні, проте на власну банківську картку. В цілях безпеки імʼя та прізвище нібито волонтера не називаємо, оскільки інформація ще неперевірена відповідними спецслужбами.

Особливо таких шахраїв побільшало після Революції Гідності, пік цього припав на 2015 рік. Що буде після закінчення війни на території України невідомо нікому.

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Як розпізнати псевдоволонтера?

Як зазначає Олексій Лупоносов, псевдоволонтера розпізнати доволі легко — варто лише попросити показати відповідні документи, що дозволяють волонтерську діяльність та певним чином регламентують її. Якщо таких документів немає, то це, ймовірно, шахраї.

Олексій зауважує, що наразі волонтерська група, в якій працює він, має відповідний наказ районної ради, список особового складу, документи, де вказується, що нам потрібно, тощо. Тобто вся документальна база в наявності, відповідно вони надають і певну звітність за виконану роботу.

Ще є один цікавий момент: сьогодні необовʼязково допомагати саме в плані фінансовому, грошима, зараз все (від круп до засобів захисту для тероборони) можна придбати в магазинах і віддати чи відправити у відповідні служби.

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Головне — вимагати звітність від волонтерської організації буквально за кожну гривню, вимагати пояснення, куди пішли ваші гроші.

"Волонтери" в соцмережах

Чимало псевдоволонтерів є також і у соцмережах, зокрема у Facebook в регіональних групах часто можна зустріти оголошення, де просять про допомогу чи то хворій дитині, чи то на допомогу армії тощо. В такій ситуації вам варто критично оцінювати інформацію, дізнатися всю інформацію про той чи інший фонд, а також дотримуватися такого алгоритму:

зайти на сторінку організації чи людини-волонтера та перевірити: коли створена сторінка та її попередню активність. Не забувайте також, що наразі сторінки часто беруть в оренду, тож варто звернути увагу і на реакцію до вищезгаданого поста від друзів волонтера;

зробити пошук світлин через Google-картинки;

зробити пошук написаного тексту в Google чи Facebook;

звірити номери рахунків. Якщо ви бачили такі ж в інших постах в соцмережах — варто задуматись;

перевірити, на яких підставах (а саме документах) діє цей волонтер, що, власне, розмістив пост.

Як стати волонтером в Україні?

Ми зібрали декілька перевірених організацій, завдяки яким кожен небайдужий українець може долучитися до допомоги своїм співгромадянам у такій непростій ситуації:

платформа Donor.ua. Там реєструються донори та пацієнти, які потребують крові. Платформа містить необхідні інструкції, адреси центрів донорства; Червоний Хрест України. Це команда добровольців із різних куточків країни, які бажають допомагати організації у здійсненні її гуманітарної місії під час надзвичайних ситуацій. Щоб стати волонтером резерву Червоного Хреста України, необхідно ознайомитися з місією Міжнародного Руху, прийняти принципи, зареєструватися за вищевказаним посиланням; Центр спільних дій. Організація шукає тих, хто готовий дати притулок співвітчизникам, що втікають від бомбардувань. Жителі Львівської, Закарпатської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької чи Рівненської областей, які готові прийняти у себе кілька людей, можуть заповнити цю форму. Українська Волонтерська Служба. Найбільша потреба в волонтерах у напрямках: координація центрів допомоги для ВПО, підготовка потенційних місць розміщення людей, психологічна допомога для дітей та підлітків, здавання крові на донорство, організація допомоги літнім людям, авто-волонтерство (водії з власним транспортом).

Також, якщо ви є спеціалістом в якійсь сфері, ви можете надавати безкоштовні консультації тим, хто цього дійсно потребує. Таким чином ви теж долучитеся до кагорти тих, хто не стоїть осторонь чужої біди.

Як допомогти українській армії?

Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Надіслати кошти можна як на банківський рахунок, так і безпосередньо на сайті НБУ.

Реквізити офіційного спеціального рахунку:

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA843000010000000047330992708

код ЄДРПОУ 00032106

Отримувач: Національний банк України

Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах, швейцарських франках, австралійських, канадських доларах, юані Женьміньбі та єнах), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.

"Тисяча Зеленського" на допомогу армії

"Дія" запустила оновлену послугу – "Повернись живим". Відтепер гроші з "єПідтримки" можна витратити на допомогу українській армії.

Кошти можна переказати через Portmone – всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці "єПідтримки". Зробити це можна за посиланням.

Ви можете також переказати кошти через "єПідтримку", якщо у вас є картка Монобанку, ПриватБанку чи Альфа-Банку.

Нагадаємо, що скористатись "єПідтримкою" можна, якщо у вас є "зелений" COVID-сертифікат у застосунку "Дія".

Раніше ми розповідали, що президент Володимир Зеленський анонсував виплату 6,5 тис. грн фінансової допомоги українцям, які втратили роботу через напад РФ.

Також ми повідомляли, що тепер "тисячу Зеленського" дозволили витрачати на будь-які товари чи послуги.