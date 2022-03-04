Обманутые благодетели: как украинцам не попасть в руки псевдоволонтеров во время войны

Псевдоволонтеры активизировались на местах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В мирное время псевдоволонтеров хоть отбавляй, а в немирное желающих нажиться на доверчивых украинцах, еще больше. Именно после начала полномасштабной войны на территории Украины и провозглашения военного положения, волонтеры-мошенники активизировались.

Финансовый аналитик, занимающийся волонтерской деятельностью, Алексей Лупоносов в комментарии "Сегодня" рассказал, что на его опыте пока немного было волонтеров, занимающихся незаконной деятельностью. Сейчас в большинстве своем друг с другом сотрудничают те, кто работали еще во времена Майдана, с 2014 года.

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"Все друг друга знают (если говорить конкретно о какой-то области, городе и т.д.) много лет. С теми волонтерскими организациями, с которыми бок о бок сейчас, мы работали еще в 2014 году. Как приятно было снова встретиться, чтобы совместно творить добро, помогать нашим защитникам и украинцам, которые как никто нуждаются в этой помощи", – говорит Алексей.

Эксперт отметил, что одного такого мошенника из Одессы знает. Его, особенно, это очень удивило, ведь мужчина сам из богатой династии, но собирая на помощь армии и терробороне на собственную банковскую карту, прикарманивает деньги. В целях безопасности имя и фамилию волонтера не называем, поскольку информация еще непроверенная соответствующими спецслужбами.

Особенно количество таких мошенников увеличилось после Революции Достоинства, пик этого пришелся на 2015 год. Что будет после окончания войны на территории Украины, неизвестно никому.

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Как распознать псевдоволонтера?

Как отмечает Алексей Лупоносов, псевдоволонтера распознать довольно легко — стоит только попросить предъявить соответствующие документы, что позволяют волонтерскую деятельность и определенным образом регламентируют ее. Если таких документов нет, это, вероятно, мошенники.

Алексей отмечает, что в настоящее время волонтерская группа, в которой он работает, имеет соответствующий приказ районного совета, список личного состава, документы, где указывается, что нам нужно, и тому подобное. То есть вся документальная база налицо, соответственно они предоставляют и определенную отчетность за проделанную работу.

Главное – требовать отчетность от волонтерской организации буквально за каждую гривну, требовать объяснения, куда пошли ваши деньги.

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Еще есть один интересный момент: сегодня необязательно помогать именно в финансовом плане, деньгами, сейчас все (от круп до средств защиты для терробороны) можно приобрести в магазинах и отдать или отправить в соответствующие службы.

"Волонтеры" в соцсетях

Многие псевдоволонтеры есть также и в соцсетях, в частности в Facebook в региональных группах часто можно встретить объявление, где просят о помощи или больному ребенку, или на армию и тому подобное. В такой ситуации вам следует критически оценивать информацию, узнать все о том или ином фонде, а также следовать такому алгоритму:

зайти на страницу организации или человека-волонтера и проверить, когда создана страница и ее предыдущая активность. Не забывайте также, что страницы часто берут в аренду, поэтому следует обратить внимание и на реакцию к вышеупомянутому посту от друзей волонтера;

сделать поиск фотографий через Google-картинки;

сделать поиск написанного текста в Google или Facebook;

сверить номера счетов. Если вы видели такие же в других постах в соцсетях – стоит задуматься;

проверить, на каких основаниях (а именно документах) действует этот волонтер, разместивший пост.

Как стать волонтером в Украине?

Мы собрали несколько проверенных организаций, благодаря которым каждый небезразличный украинец может приобщиться к помощи своим согражданам в такой непростой ситуации:

платформа Donor.ua. Там регистрируются доноры и пациенты, нуждающиеся в крови. Платформа содержит нужные аннотации, адреса центров донорства; Красный Крест Украины. Это команда добровольцев из разных уголков страны, желающих помогать организации в осуществлении ее гуманитарной миссии во время чрезвычайных ситуаций. Чтобы стать волонтером резерва Красного Креста Украины необходимо ознакомиться с миссией Международного Движения, принять принципы, зарегистрироваться по вышеуказанной ссылке; Центр совместных действий. Организация ищет тех, кто готов приютить соотечественников, убегающих от бомбардировок. Жители Львовской, Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой или Ровенской областей, готовые принять у себя несколько человек, могут заполнить эту форму. Украинская волонтерская служба. Наибольшая потребность в волонтерах в направлениях: координация центров помощи для ВПЛ, подготовка потенциальных мест размещения людей, психологическая помощь для детей и подростков, сдача крови на донорство, организация помощи пожилым людям, автоволонтерство (водители с собственным транспортом).

Также, если вы являетесь специалистом в какой-либо сфере, вы можете предоставлять бесплатные консультации тем, кто в этом действительно нуждается. Таким образом вы тоже присоединитесь к кагорте тех, кто не стоит в стороне от чужой беды.

Как помочь украинской армии?

Национальный банк принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Отправить средства можно как на банковский счет, так и непосредственно на сайте НБУ.

Реквизиты официального специального счета:

Банк: Национальный банк Украины

МФО 300001

Счет № UA843000010000000047330992708

код ЕГРПОУ 00032106

Национальный банк Украины

Счет – мультивалютный, создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (долларах США, евро, британских фунтах, швейцарских франках, австралийских, канадских долларах, юани Жэньминьби и иенах), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте.

"Тысяча Зеленского" на помощь армии

"Дія" запустила обновленную услугу – "Повернись живим". Отныне деньги с "єПідтримки" можно потратить на помощь украинской армии.

Средства можно перевести через Portmone – всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте "єПідтримки". Сделать это можно по ссылке.

Вы можете также перевести средства, если у вас есть карта Монобанка, ПриватБанка или Альфа-Банка.

Напомним, что воспользоваться "єПідтримкою" можно, если у вас есть "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дія".

Раньше мы рассказывали, что президент Владимир Зеленский анонсировал выплату 6,5 тыс. грн финансовой помощи украинцам, потерявшим работу из-за нападения РФ.

Также мы сообщали, что теперь "тысячу Зеленского" разрешили тратить на любые товары или услуги.