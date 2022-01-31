Обдеруть до нитки? За що українцям доведеться віддати немалі гроші

Податки у 2022 році підвищили / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

2022 рік сміло можна назвати недешевим, він уже відзначився бунтом підприємців, дороговизною продуктів та й загалом життя в Україні, а також високими податками буквально на все.

"Сьогодні" розповість, за що цьогоріч українці заплатять більше.

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Податок на авто

У 2022 році список тих, хто зобовʼязаний віддавати за своє авто гроші до бюджету, розширили. Згідно із законопроєктом №5600, зміни набули чинності з 1 січня.

Власники авто платитимуть за:

машину, вік якої не повинен перевищувати 5 років;

машину, яка коштує понад 200 мінімалок (раніше ця сума була 375 мінімалок).

Розмір податку становить 25 тис. грн, а платити його потрібно раз на рік. За ухиляння від сплати можна отримати штраф, що збільшиться на 10% якщо не заплатити у перші 90 днів, після цього терміну – на 20%.

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Податок на нерухомість

Цьогоріч збільшилася також ставка податку на нерухомість, тепер вона становить 97,5 грн за 1 квадратний метр.

Заплатять українці за зайві метри, а це:

квартири 60 метрів квадратних;

приватні будинки 120 метрів квадратних;

квартира та приватний будинок разом 180 метрів квадратних.

Податок на зарплату

Ще з грудня 2021 року, коли мінімальна заробітна плата зросла до 6500 грн, відрахування із зарплати сягнули 1267,5 грн. Із жовтня 2022 року теж планується підвищення "мінімалки" до 7600, відповідно відрахування становитимуть 1306,5 грн.

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Відраховуватимуть:

ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) — 18%;

ВЗ (військовий збір) — 1,5%.

Податки для ФОПів

Податки для підприємців також вираховують згідно з показником мінімальної заробітної плати.

Так, у 2022 році до 1 жовтня ФОПи платитимуть:

ФОП 1-ї групи: 1430 грн ЄСВ і 248,1 грн єдиного податку;

ФОП 2-ї групи: 1430 грн ЄСВ і 1300 єдиного податку;

ФОП 3-ї групи: 1430 ЄСВ і 5% доходу або 3% доходу та ПДВ.

Доходи ФОП на загальній системі оподаткування, отримані протягом календарного року від господарської діяльності, оподатковуються за ставкою 18% ПДФО та 1,5% військового збору від чистого доходу, який визначається як різниця між загальним оподатковуваним доходом і витратами, що документально підтверджені й повʼязані з господарською діяльністю.

"Податок на цукор"

В Україні заговорили про додатковий податок на газовані напої.

У Telegram та у Facebook голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги України Михайло Радуцький зазначив, що у багатьох розвинених країнах такий вид оподаткування допоміг спонукати виробників зменшити вміст цукру в напоях, а споживачів перейти на більш здорові замінники.

Радуцький наголосив, що гроші з цього податку повинні витрачати на програми лікування і профілактики діабету та зміну шкільного харчування.

Раніше ми розповідали, хто звільняється від сплати податку на землю та писали, кому можуть повернути частину податків.