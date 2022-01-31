Обдерут до нитки? За что украинцам придется отдать немалые деньги

Налоги в 2022 году повысили / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

2022 год смело можно назвать недешевым, он уже отметился бунтом предпринимателей, дороговизной продуктов и вообще жизни в Украине, а также высокими налогами.

"Сегодня" расскажет, за что в этом году украинцы заплатят больше.

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Налог на авто

В 2022 году список тех, кто обязан отдавать за свой автомобиль деньги в бюджет, расширили. Согласно законопроекту №5600, изменения вступили в силу с 1 января.

Владельцы авто будут платить за:

машину, возраст которой не должен превышать 5 лет;

машину, которая стоит более 200 минималок (ранее эта сумма была 375 минималок).

Размер налога составляет 25 тыс. грн, а платить его нужно раз в год. За уклонение от уплаты можно получить увеличившийся штраф на 10%, если не заплатить в первые 90 дней, после этого – на 20%.

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Налог на недвижимость

В этом году увеличилась также ставка налога на недвижимость, теперь она составляет 97,5 грн. за 1 квадратный метр.

Заплатят украинцы за лишние метры, а это:

квартиры 60 квадратных метров;

частные дома 120 квадратных метров;

квартира и частный дом вместе 180 квадратных метров.

Налог на зарплату

Еще с декабря 2021, когда минимальная заработная плата выросла до 6500 грн, отчисления из зарплаты достигли 1267,5 грн. С октября 2022 года тоже планируется повышение "минималки" до 7600, соответственно отчисления составят 1306,5 грн.

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Будут отчислять:

НДФЛ (налог на доходы физических лиц) — 18%;

ВЗ (военный сбор) – 1,5%.

Налоги для ФЛП

Налоги для предпринимателей также рассчитываются согласно показателю минимальной заработной платы.

Да, в 2022 году до 1 октября ФЛП будут платить:

ФЛП 1-й группы: 1430 грн ЕСВ и 248,1 грн единого налога;

ФЛП 2-й группы: 1430 грн ЕСВ и 1300 единого налога;

ФЛП 3-й группы: 1430 ЕСВ и 5% дохода или 3% дохода и НДС.

Доходы ФЛП на общей системе налогообложения, полученные в течение календарного года от хозяйственной деятельности, облагаются налогом по ставке 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора от чистого дохода, который определяется как разница между общим налогооблагаемым доходом и расходами, документально подтвержденными и связанными с хозяйственной деятельностью.

"Налог на сахар"

В Украине заговорили о дополнительном налоге на газированные напитки.

В Telegram и в Facebook глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи Украины Михаил Радуцкий отметил, что во многих развитых странах такой вид налогообложения помог побудить производителей уменьшить содержание сахара в напитках, а потребителей перейти на более здоровые заменители.

Радуцкий подчеркнул, что деньги по этому налогу должны тратить на программы лечения и профилактики диабета и смену школьного питания.

Раньше мы рассказывали, кто освобождается от уплаты налога на землю и писали, кому могут вернуть часть налогов.