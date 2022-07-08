Новий тренд на чорному ринку – що відбувається з курсом долара

/ Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку України знову виріс із початку доби.

Про це свідчать дані профільного сайту "Курс України".

Реклама

Станом на 10 ранку 8 липня, середній курс продажу американської валюти становив 35,99 грн/дол, і вже о 17:00 піднявся до 36,2 грн/дол.

Водночас середній курс купівлі ввечері становить 36,06 грн/дол.

Динаміка курсу долара 8 липня / Фото: скріншот

Реклама

Що відбувається на валютному ринку?

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів, що за попередніми даними, станом на 1 липня 2022 року міжнародні резерви України становлять 22,76 млрд дол.

"У червні вони знизилися на 9% з огляду на продаж валют на міжбанку. Активне надходження міжнародної допомоги в Україну дозволило частково компенсувати деякі статті видатків", – розповідає експерт.

Проте сальдо валютних інтервенцій НБУ за підсумками червня виявилося негативним та становило 3,95 млрд доларів.

Гойлов нагадав, що своєю нещодавньою заявою глава НБУ Кирило Шевченко закликав Кабмін збільшити обсяги фінансової допомоги від закордонних партнерів. Це дозволило б зберегти резерви та підтримати курс гривні.

Реклама

Значні валютні витрати з резерву обумовлені нижчим обсягом пропозиції валют у порівнянні з попитом на них. Так, надходження від експорту товарів та послуг, а також трудових мігрантів, були нижчими від витрат на оборону, імпорт та розрахунки з міжнародними платіжними системами.

"Крім того, переважна частина отриманого Урядом фінансування в гривнях поступово надходила на валютний ринок, що посилювало попит на євро і долари США. У середньостроковій перспективі це може спричинити девальвацію української національної валюти", – попереджає Гойлов.

Аналітик також розповів, що на готівковому валютному ринку гривня до долара США опустилася нижче за рівень 35,5 грн, а євро ослаб до позначки у 37,5 грн.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з доларом найближчим часом і розповідали, які валютні правила змінив НБУ та для кого.