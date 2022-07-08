Новый тренд на черном рынке – что происходит с курсом доллара

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Курс доллара на черном рынке Украины снова вырос с начала суток.
Об этом свидетельствуют данные профильного сайта "Курс Украины".
По состоянию на 10 утра 8 июля, средний курс продажи американской валюты составлял 35,99 грн/долл, и уже в 17:00 поднялся до 36,2 грн/долл.
В тоже время средний курс покупки вечером составил 36,06 грн/долл.
Что происходит на валютном рынке?
Аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказал, что по предварительным данным, на 1 июля 2022 года международные резервы Украины составили 22,76 млрд долл.
"В июне они снизились на 9%, учитывая продажи валют на межбанке. Активное поступление международной помощи в Украину позволило частично компенсировать некоторые статьи расходов", – рассказывает эксперт.
Однако сальдо валютных интервенций НБУ по итогам июня оказалось отрицательным и составило 3,95 млрд долларов.
Гойлов напомнил, что своем недавнем заявлении глава НБУ Кирилл Шевченко призвал Кабмин увеличить объемы финансовой помощи от зарубежных партнеров. Это позволило бы сохранить резервы и поддержать курс гривны.
"Кроме того, подавляющая часть полученного Правительством финансирования в гривнах постепенно поступала на валютный рынок, что усиливало спрос на евро и доллары США. В среднесрочной перспективе это может привести к девальвации украинской национальной валюты", – предупреждает Гойлов.
Аналитик также рассказал, что на наличном валютном рынке гривна к доллару США опустилась ниже уровня 35,5 грн, а евро ослаб к отметке в 37,5 грн.
"Сегодня" ранее писали, что будет с долларом в ближайшее время и рассказывали, какие валютные правила изменил НБУ и для кого.