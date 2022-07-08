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Доллар снова будет расти? К чему готовиться украинцам в ближайшее время

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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8 июля, 16:50
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Эксперт рассказал, что будет с курсом продажи доллара США в Украине и что нужно делать с валютой
Как изменится курс доллара
Как изменится курс доллара / Фото: AFP, РБК-Украина, Коллаж: Сегодня

Официальный курс доллара в Украине зафиксирован на уровне 29,25 грн, а в последние дни недели, а именно 8 июля на наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 35,30 − 36,10 грн. И долар только буде расти.

Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) рассказал, чего следует ожидать от американской валюты в нашей стране.

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Для банковского сектора много негативных факторов

Эксперт говорит, что девальвационные настроения населения усиливаются, несмотря на сезонный фактор. И это видно по объемам продаж доллара.

"В июне объемы продаж валюты упали до $206,6 млн с $244 млн, $1 млн в мае и $252,6 млн в апреле, а вот объемы покупки достигли $11,9 млн против $10,2 млн и $8,6 млн в мае-апреле соответственно", – отметил Орыщак.

Он добавил, что Украина очень близка к дефолту, хотя и нам финансово помогает Запад, и обещает быть солидарным в вопросах отношений с Россией.

"Уже сейчас нас уведомили о снижении средней температуры в квартирах в отопительный сезон. Предстоит сокращение пенсионных и социальных выплат. То есть несмотря на формальный уровень достаточности ЗВР, например, что не позволяет объявить дефолт в Украине, у нас фактически есть потерянные территории страны, падают доходы населения и сокращается количество рабочих мест. Это не может сказаться позитивно на банковском секторе Украины, а значит, придется печатать деньги и поддерживать формальные показатели в норме", – объяснил Орыщак.

По словам аналитика, гривня в таких условиях расти не сможет. А как только война закончится – страну ждет экономический коллапс. Это понимают все, и такое возможно не только по причине войны, но и из-за внешних факторов – во всем мире инфляционное давление бьет все рекорды. И мир к этому сознательно шел последние годы.

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"С 2021 года все Центробанки активно сопротивлялись предстоящему росту цен с помощью монетарной политики, но привычные меры не помогают. Населению Украины нужно заботиться о достаточности питания в будущие годы, а не обращать внимание на курс валют, так как выиграть на валютных спекуляциях и избежать инфляционных шоков привычными методами будет сложно", – подытожил Орыщак.

Поэтому он сказал, что в ближайшее время в среднем по стране мы ожидаем девальвацию гривни к уровню 37-38 за доллар США.

Что скоро случится с евро

Как "Сегодня" уже писали, в скором времени в мире доллар может впервые за два десятилетия стать дороже евро, и это, конечно, почувствуют и украинцы.

Эксперты говорят, что если доллар останется до конца лета на уровне 36 грн, то евро при понижении до отметки 0,95 доллара может стоить в Украине около 34 грн.

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Мы также рассказывали о причинах, почему к осени доллар может внезапно подскочить до 40 грн. Читайте также, чем придется пожертвовать украинцам и европейцам ради экономии.

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Детальнее
Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

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