Доллар снова будет расти? К чему готовиться украинцам в ближайшее время

Эксперт рассказал, что будет с курсом продажи доллара США в Украине и что нужно делать с валютой

Как изменится курс доллара / Фото: AFP, РБК-Украина, Коллаж: Сегодня

Официальный курс доллара в Украине зафиксирован на уровне 29,25 грн, а в последние дни недели, а именно 8 июля на наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 35,30 − 36,10 грн. И долар только буде расти.

Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) рассказал, чего следует ожидать от американской валюты в нашей стране.

Реклама

Для банковского сектора много негативных факторов

Эксперт говорит, что девальвационные настроения населения усиливаются, несмотря на сезонный фактор. И это видно по объемам продаж доллара.

"В июне объемы продаж валюты упали до $206,6 млн с $244 млн, $1 млн в мае и $252,6 млн в апреле, а вот объемы покупки достигли $11,9 млн против $10,2 млн и $8,6 млн в мае-апреле соответственно", – отметил Орыщак.

Он добавил, что Украина очень близка к дефолту, хотя и нам финансово помогает Запад, и обещает быть солидарным в вопросах отношений с Россией.

"Уже сейчас нас уведомили о снижении средней температуры в квартирах в отопительный сезон. Предстоит сокращение пенсионных и социальных выплат. То есть несмотря на формальный уровень достаточности ЗВР, например, что не позволяет объявить дефолт в Украине, у нас фактически есть потерянные территории страны, падают доходы населения и сокращается количество рабочих мест. Это не может сказаться позитивно на банковском секторе Украины, а значит, придется печатать деньги и поддерживать формальные показатели в норме", – объяснил Орыщак.

По словам аналитика, гривня в таких условиях расти не сможет. А как только война закончится – страну ждет экономический коллапс. Это понимают все, и такое возможно не только по причине войны, но и из-за внешних факторов – во всем мире инфляционное давление бьет все рекорды. И мир к этому сознательно шел последние годы.

Реклама

"С 2021 года все Центробанки активно сопротивлялись предстоящему росту цен с помощью монетарной политики, но привычные меры не помогают. Населению Украины нужно заботиться о достаточности питания в будущие годы, а не обращать внимание на курс валют, так как выиграть на валютных спекуляциях и избежать инфляционных шоков привычными методами будет сложно", – подытожил Орыщак.

Поэтому он сказал, что в ближайшее время в среднем по стране мы ожидаем девальвацию гривни к уровню 37-38 за доллар США.

Что скоро случится с евро

Как "Сегодня" уже писали, в скором времени в мире доллар может впервые за два десятилетия стать дороже евро, и это, конечно, почувствуют и украинцы.

Эксперты говорят, что если доллар останется до конца лета на уровне 36 грн, то евро при понижении до отметки 0,95 доллара может стоить в Украине около 34 грн.

Реклама

Мы также рассказывали о причинах, почему к осени доллар может внезапно подскочить до 40 грн. Читайте также, чем придется пожертвовать украинцам и европейцам ради экономии.