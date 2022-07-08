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Долар знову буде рости? До чого готуватися українцям найближчим часом

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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8 липня, 16:50
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Експерт розповів, що буде з курсом продажу долара США в Україні та що потрібно робити з валютою
Як зміниться курс долара
Як зміниться курс долара / Фото: AFP, РБК-Україна, Колаж: Сьогодні

Офіційний курс долара в Україні зафіксовано на рівні 29,25 грн, а в останні дні тижня, а саме 8 липня на готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 35,30 – 36,10 грн. І долар тільки зростатиме.

Максим Орищак, аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) розповів, чого слід очікувати від американської валюти в нашій країні.

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Для банківського сектора багато негативних факторів

Експерт каже, що девальваційні настрої населення посилюються, незважаючи на сезонний чинник. І це видно за обсягами продажу долара.

"У червні обсяги продажів валюти впали до $206,6 млн з $244 млн, $1 млн у травні і $252,6 млн у квітні, а ось обсяги купівлі досягли $11,9 млн проти $10,2 млн і $8,6 млн у травні- квітні відповідно", – зазначив Орищак.

Він додав, що Україна дуже близька до дефолту, хоч нам фінансово і допомагає Захід, і обіцяє бути солідарним у питаннях відносин із Росією.

"Вже зараз нас повідомили про зниження середньої температури у квартирах в опалювальний сезон. Має бути скорочення пенсійних та соціальних виплат. Тобто незважаючи на формальний рівень достатності ЗВР, наприклад, що не дозволяє оголосити дефолт в Україні, у нас фактично є втрачені території країни, падають доходи населення і скорочується кількість робочих місць. Це не може позначитися позитивно на банківському секторі України, а отже, доведеться друкувати гроші та підтримувати формальні показники у нормі", – пояснив Орищак.

За словами аналітика, гривня за таких умов зростати не зможе. А як тільки війна закінчиться – на країну чекає економічний колапс. Це розуміють усі, і таке можливо не лише через війну, а й через зовнішні чинники – у всьому світі інфляційний тиск б'є всі рекорди. І світ до цього свідомо йшов останні роки.

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"З 2021 року всі Центробанки активно чинили опір майбутньому зростанню цін за допомогою монетарної політики, але звичні заходи не допомагають. Населенню України потрібно дбати про достатність харчування в майбутні роки, а не звертати увагу на курс валют, оскільки виграти на валютних спекуляціях та уникнути інфляційних шоків звичними методами буде складно", – підсумував Орищак.

Тому він сказав, що найближчим часом у середньому по країні ми очікуємо на девальвацію гривні до рівня 37-38 за долар США.

Що скоро буде з євро

Як "Сьогодні" вже писали, незабаром у світі долар може вперше за два десятиліття стати дорожчим за євро, і це, звісно, відчують і українці.

Експерти кажуть, що якщо долар залишиться до кінця літа на рівні 36 грн, то євро за зниження до позначки 0,95 долара може коштувати в Україні близько 34 грн.

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Ми також розповідали про причини, чому до осені долар може раптово підскочити до 40 грн. Читайте також, чим доведеться пожертвувати українцям та європейцям заради економії.

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В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

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