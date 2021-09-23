Новий кредит від МВФ: в ОПУ розповіли, коли Україна отримає гроші

Україна сподівається отримати гроші від МВФ через кілька тижнів після закінчення місії / Фото: Колаж: Сьогодні
Радник президента України Олег Устенко розповів, що Україна очікує новий кредит від МВФ через кілька тижнів після завершення місії фонду в Україні.
Про це він сказав в ефірі "Україна 24".
"Ми очікуємо, що ми отримаємо 750 млн доларів відразу після засідання Ради директорів МВФ. І ми також очікуємо, що співпрацю за цією програмою буде продовжено і ще до кінця року ми отримаємо додаткові кошти", – заявив радник президента.
За його словами, українська сторона очікує, що через два-три тижні після того, як місія МВФ завершить працювати в Україні і відпрацює отриманий матеріал, питання нового кредиту винесуть на засідання Ради директорів МВФ.
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Держбюджет на 2022 рік
Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт держбюджету-2022, який у вівторок, 21 вересня, представив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Ключові пріоритети держбюджету:
- забезпечення якісного рівня медицини і освіти;
- створення інклюзивного освітнього середовища і безбар'єрного простору;
- підтримка ветеранів;
- посилення обороноздатності і безпеки держави;
- розвиток інфраструктури;
- цифровізація.
Раніше ми повідомляли, що до кінця року Україна може отримати транш від МВФ в розмірі 750 млн доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна виконала для цього всі умови.
Станом на 1 серпня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України склали 28,95 млрд в еквіваленті.