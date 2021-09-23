Новый кредит от МВФ: в ОПУ рассказали, когда Украина получит деньги

Украина надеется получить деньги от МВФ через несколько недель после окончания миссии / Фото: Коллаж: Сегодня
Советник президента Украины Олег Устенко рассказал, что Украина ожидает новый кредит от МВФ через несколько недель после завершения миссии фонда в Украине.
Об этом он сказал в эфире "Украина 24".
"Мы ожидаем, что мы получим 750 млн долларов сразу после заседания Совета директоров МВФ. И мы также ожидаем, что сотрудничество по этой программе будет продолжено и еще до конца года мы получим дополнительные средства", – заявил советник президента.
По его словам, украинская сторона ожидает, что через две-три недели после того, как миссия МВФ закончит работать в Украине и отработает полученный материал, вопрос нового кредита вынесут на заседание Совета директоров МВФ.
Минфин провел первые переговоры с главой миссии МВФ
Госбюджет на 2022 год
Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета-2022, который во вторник, 21 сентября, представил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Ключевые приоритеты госбюджета:
- обеспечение качественного уровня медицины и образования;
- создание инклюзивной образовательной среды и безбарьерного пространства;
- поддержка ветеранов;
- усиление обороноспособности и безопасности государства;
- развитие инфраструктуры;
- цифровизация.
Ранее мы сообщали, что до конца года Украина может получить транш от МВФ в размере 750 млн долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина выполнила для этого все условия.
По состоянию на 1 августа 2021 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 28,95 млрд долларов США в эквиваленте.