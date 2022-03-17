Новий алгоритм: у Міненерго пояснили, що буде з тарифами на світло під час війни

У Міненерго пояснили, що буде з тарифами на світло під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через початок війни в Україні відтермінували заплановане підвищення тарифів на електроенергію.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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За словами очільника Міненерго, планують також розробити новий алгоритм для компенсації генераціям. Найімовірніше, збережуть наявні зобов’язання щодо постачання світла населенню.

Герман Галущенко зазначив, що відтермінування сплати за електроенергію споживачами позначилося і на "Укргідроенерго", і на "Енергоатомі". Рівень розрахунку під час війни впав на 30%. Наразі у відомстві розробляють механізми для збалансування ситуації.

Комуналка та податки

З огляду на запровадження воєнного стану в Україні, громадяни можуть не платити за комуналку, якщо не мають такої змоги. Однак після війни доведеться заплатити, хоч штрафів та пені за прострочені платежі не буде. Водночас тих, хто таки може заплатити зараз, закликають це зробити.

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Українська енергогенерувальна компанія "Енергоатом" також вирішила відмовитися від російського ядерного палива. Закупівлю з РФ не здійснюватимуть, натомість домовилися про постачання з американською компанією.

Для клієнтів українських банків запровадили кредитні канікули. На період війни їх звільнили від обов’язкової сплати за тілом кредитів, без додаткових нарахувань та штрафів. Але, як і у випадку з комунальними платежами, доведеться виплатити суми після скасування воєнного стану.

Раніше ми розповідали, які зміни до Податкового кодексу запровадили на час війни та кого вони стосуються.