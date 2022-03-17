Новый алгоритм: в Минэнерго объяснили, что будет с тарифами на свет во время войны

В Минэнерго объяснили, что будет с тарифами на свет во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны в Украине отсрочили запланированное повышение тарифов на электроэнергию.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в интервью "Интерфакс-Украина".

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По словам главы Минэнерго, планируется также разработать новый алгоритм для компенсации генерациям. Скорее всего, сохранят имеющиеся обязательства по поставке света населению.

Герман Галущенко отметил, что отсрочка уплаты за электроэнергию со стороны потребителей отразилась и на "Укргидроэнерго", и на "Энергоатоме". Уровень расчета во время войны упал на 30%. В настоящее время в ведомстве разрабатывают механизмы для сбалансирования ситуации.

Коммуналка и налоги

Учитывая введение военного положения в Украине, граждане могут не платить за коммуналку, если нет такой возможности. Однако после войны придется заплатить, хотя штрафов и пеней за просроченные платежки не будет. В то же время тех, кто может заплатить сейчас, призывают это сделать.

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Украинская энергогенерирующая компания "Энергоатом" также решила отказаться от российского ядерного топлива Закупку из РФ не будут осуществлять, зато договорились о поставках с американской компанией.

Для клиентов украинских банков ввели кредитные каникулы. На период войны они были освобождены от обязательной уплаты по телу кредитов, без дополнительных начислений и штрафов. Но, как и в случае с коммунальными платежами, придется выплатить суммы после отмены военного положения.

Раньше мы рассказывали, какие изменения в Налоговый кодекс были введены во время войны и кого они касаются.