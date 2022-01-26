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Все для народа: сколько будем платить за коммуналку весной

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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26 января, 06:12
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Эксперты прогнозируют, что цены на месте точно стоять не будут
До первого апреля тарифы для населения останутся неизменными
До первого апреля тарифы для населения останутся неизменными / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

До конца отопительного сезона действуют фиксированные цены на тарифы, однако в 2022 году мы будем платить больше, чем в 2021 году.

Да, на свет с 1 октября Кабмин установил следующие цены:

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  • для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч – 1,44 грн за 1 кВт*ч;
  • для тех, кто потребляет более 250 кВт*ч в месяц – 1,68 грн за 1 кВт*ч.

До апреля 2022 г. цены не вырастут. Однако эксперты прогнозируют повышение стоимости электроэнергии по окончании отопительного сезона. По их словам, это экономически обоснованно. На сколько именно, еще не известно.

Стоимость газа

До конца отопительного сезона действует годовое предложение цены на поставку газа для бытовых потребителей от 7,96 до 13,5 грн/куб. Так что до апреля 2022 года, например, клиенты "Нафтогаза" по годовому тарифному плану "Фиксованный" будут платить 7,96 гривны за один кубометр.

Однако НКРЭКУ установила новые тарифы на услуги по распределению газа на 2022 год для 40 операторов газораспределительных систем.

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С 1 мая стоимость газа будет пересмотрена, поскольку именно тогда истечет срок действия зафиксированных на год тарифов.

Новые майские цены на газ будут зависеть от ситуации на рынках в Европе, поскольку Украина интегрирована в общеевропейский газовый рынок. А там есть предпосылки для подорожания газа. В то же время некоторые аналитики говорят, что к лету цены на энергоносители пойдут на спад.

Прогнозы

Экономический эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян отмечает в комментарии "Урядовому курʼєру", что сейчас в мире и Украине формируются спекулятивные цены на голубое топливо.

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"Это началось еще много месяцев назад. Мир лихорадит. Сокращаются поставки газа в Европу. Здесь сугубо политические факторы. В декабре были низкие температуры. Однако весной все станет на свои места и, думаю, рынок газа успокоится. Снизятся и цены", — говорит он.

По мнению эксперта, тарифы на газ для населения с весны 2022 могут возрасти не более чем на 10-12%.

В Минэнерго прогнозируют, что тарифы на отопление в 2022 году увеличатся на 16%. По их прогнозам, тарифы могут вырасти и в 2023-2024 годах:

  • в 2023 году украинцы будут платить на 10% больше;
  • В 2024 году коммуналка вырастет еще на 7,5%.

Экономия на отоплении

Уже в этом году в Украине стартует реформа термомодернизации, которую анонсировал президент Владимир Зеленский. По этой программе намерены утеплить 5 тыс. многоквартирных домов, около 3% от всего жилого фонда такого типа, что позволяет экономить на отоплении зимой и охлаждении помещений летом до 50% ресурсов.

Экономия только на одном доме составит более 450 тыс. грн в год.

Важно, чтобы утепляли весь дом, а не конкретную квартиру. Поскольку платежка меньше не будет, только станет немного теплее в жилье. Для того чтобы полностью утеплить многоэтажку, необходимо ОСМД.

Раньше мы узнавали, где будут жить украинцы через 30 лет, и что изменится в их домах.

Мы также писали, что Нацбанк вдруг заговорил о просмотре платежек. Вероятно, стоимость тарифов вырастет.

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