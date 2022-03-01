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Можна не платити? Що робити з комунальними платежами під час війни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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1 березня, 07:02
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Разом з експертом розповідаємо, що робити з комунальними платежами під час воєнного стану
Що буде з комуналкою – відповідь експерта
Що буде з комуналкою – відповідь експерта / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Після нападу Росії на мирні українські міста в країні запроваджено воєнний стан, який докорінно змінює усі сфери життя.

"Сьогодні" розібрались, що відбувається із комунальними платежами під час війни і чи буде нараховано пеню за несплату.

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Отже, Кабінет міністрів поки не оголосив жодного офіційного рішення з цього приводу, тож нам довелося запитати експертів.

Експертка з питань у галузі ЖКГ, засновниця ГО "УПС Життя в моєму місті" та голова ГО "Кирилівський Гай" Кристина Ненно зазначила, що не потрібно платити за коммуналку, якщо немає такої змоги.

"Це воєнний стан, усе заморожено – пені не буде. Нехай думають, як вижити, допомогти військовим і відбудувати країну", – каже Ненно.

"Сьогодні" також вдалося зв’язатися із "Нафтогазом", де повідомили, що поки не отримали офіційної інформації, однак розуміють ситуацію в країні і рекомендують оплачувати комуналку за можливістю.

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"Ми розуміємо ситуацію в країні, але на даний час ми не отримали офіційну інформацію, щодо роботи платіжних систем чи банківських відділень. Не виключені тимчасові труднощі з оплатою комунальних послуг. Рекомендуємо оплачувати рахунки, по мірі можливості та залежно від ситуації", – відповіли у "Нафтогазі".

Також нагадали, що пеня і так не нараховується, оскільки в країні запроваджено та не скасовано карантин.

Обмеження на продаж товарів

Змінив військовий час і купівлю товарів в супермаркетах. Так, мережа АТБ повідомила, що запроваджує обмеження і відпускає лише по 2 одиниці в одні руки таких товарів:

  • хліб;
  • батони;
  • крупи;
  • цукор;
  • сіль;
  • макаронні вироби;
  • олія.

"Сьогодні" також розповідали, як працюватимуть супермаркети в Україні, і розповідали про кредитні канікули від ПриватБанку.

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