Нові сервіси та послуги: що зміниться для клієнтів ПриватБанку у 2022 році

ПриватБанк запускає кілька нових сервісів у 2022 році / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні
Протягом 2022 року ПриватБанк планує розповсюдити послугу Е-ліки та всю територію України, а також розвивати екосистему некредитних продуктів та сервісів.
Про ці та інші зміни для клієнтів ПриватБанку у 2022 році нам розповіли представники фінустанови у ексклюзивному коментарі.
У 2022 році також планується запуск нових страхових сервісів, які націлені на фінансову підтримку клієнтів у різних життєвих ситуаціях. Наприклад таких, як втрата роботи чи онкологічні захворювання.
Також ПриватБанк планує зробити страхування КАСКО доступним широкому колу клієнтів за принципом "плати, коли за кермом", розповіли у коментарі "Сьогодні".
Для користувачів смартфонів цьогоріч буде запропоновано новий сервіс захисту девайса, який окрім оплати вартості ремонту передбачає пошук та комунікації з сервісними центрами.
За словами голови прес-служби ПриватБанку Олега Серги, для клієнтів банку буде запроваджено новий продукт – кредит готівкою. Обіцяють, що процес отримання буде максимально автоматизованим.
Оновлення додатку Приват24
Звісно, протягом 2022 року буде оновлюватись мобільний застосунок банку Приват24, зокрема розширять функціонал з дистанційного керування депозитами.
Оновлений сервіс буде доступний як на базі Android так і на iOS. Також через додаток планують запустити послугу надання кредитів на придбання автомобілів та кредитування на придбання вживаних автомобілів.
Окрім цього, цьогоріч буде збільшено обсяг кредитування за державною програмою "Іпотека 7%".
Також ПриватБанк запустить власний маркетплейс з продажу та кредитування на придбання нерухомості.
Зміни для бізнес-клієнтів ПриватБанку
Протягом 2022 року передбачено чимало змін для бізнес-клієнтів, зокрема зниження тарифів на еквайринг, а також:
- впровадження на ринок нових технологій безконтактних платежів: Tap2Phone та NFC-міток;
- додавання до лінійки Value-added Services послуги Хмарний-ПРРО;
- запуск спеціального програмного сервісу для ОСББ;
- запуск оновлених кредитів на оборотні кошти МСБ (малого і середнього бізнесу);
- оновлення кредитної лінійки для агробізнесу;
- запуск кредитів із гарантіями державного Експортного Кредитного Агентства;
- активізація продажів кредитів за програмами 5-7-9% та із залученням державних гарантій;
- запуск Факторингу;
"Тисяча Зеленського" через ПриватБанк
24 грудня ПриватБанк почав виплату тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу.
Для того, щоб отримати виплату через цей банк потрібно оформити віртуальну картку "єПідтримка" у мобільному застосунку Приват24:
- зайдіть у розділ "Гаманець";
- натисніть "Додати";
- оберіть з переліку картку "єПідтримка";
- підпишіть заявку на її відкриття.
Раніше ми писали, чому інтернет-ліміт може не спрацювати та розповідали, що шахраї створили фейковий сайт ПриватБанку.