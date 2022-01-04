Нові сервіси та послуги: що зміниться для клієнтів ПриватБанку у 2022 році

ПриватБанк запускає кілька нових сервісів у 2022 році / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Протягом 2022 року ПриватБанк планує розповсюдити послугу Е-ліки та всю територію України, а також розвивати екосистему некредитних продуктів та сервісів.

Про ці та інші зміни для клієнтів ПриватБанку у 2022 році нам розповіли представники фінустанови у ексклюзивному коментарі.

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У 2022 році також планується запуск нових страхових сервісів, які націлені на фінансову підтримку клієнтів у різних життєвих ситуаціях. Наприклад таких, як втрата роботи чи онкологічні захворювання.

Також ПриватБанк планує зробити страхування КАСКО доступним широкому колу клієнтів за принципом "плати, коли за кермом", розповіли у коментарі "Сьогодні".

Для користувачів смартфонів цьогоріч буде запропоновано новий сервіс захисту девайса, який окрім оплати вартості ремонту передбачає пошук та комунікації з сервісними центрами.

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За словами голови прес-служби ПриватБанку Олега Серги, для клієнтів банку буде запроваджено новий продукт – кредит готівкою. Обіцяють, що процес отримання буде максимально автоматизованим.

Оновлення додатку Приват24

Звісно, протягом 2022 року буде оновлюватись мобільний застосунок банку Приват24, зокрема розширять функціонал з дистанційного керування депозитами.

Оновлений сервіс буде доступний як на базі Android так і на iOS. Також через додаток планують запустити послугу надання кредитів на придбання автомобілів та кредитування на придбання вживаних автомобілів.

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Окрім цього, цьогоріч буде збільшено обсяг кредитування за державною програмою "Іпотека 7%".

Також ПриватБанк запустить власний маркетплейс з продажу та кредитування на придбання нерухомості.

Зміни для бізнес-клієнтів ПриватБанку

Протягом 2022 року передбачено чимало змін для бізнес-клієнтів, зокрема зниження тарифів на еквайринг, а також:

впровадження на ринок нових технологій безконтактних платежів: Tap2Phone та NFC-міток;

додавання до лінійки Value-added Services послуги Хмарний-ПРРО;

запуск спеціального програмного сервісу для ОСББ;

запуск оновлених кредитів на оборотні кошти МСБ (малого і середнього бізнесу);

оновлення кредитної лінійки для агробізнесу;

запуск кредитів із гарантіями державного Експортного Кредитного Агентства;

активізація продажів кредитів за програмами 5-7-9% та із залученням державних гарантій;

запуск Факторингу;

"Тисяча Зеленського" через ПриватБанк

24 грудня ПриватБанк почав виплату тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу.

Для того, щоб отримати виплату через цей банк потрібно оформити віртуальну картку "єПідтримка" у мобільному застосунку Приват24:

зайдіть у розділ "Гаманець";

натисніть "Додати";

оберіть з переліку картку "єПідтримка";

підпишіть заявку на її відкриття.

Раніше ми писали, чому інтернет-ліміт може не спрацювати та розповідали, що шахраї створили фейковий сайт ПриватБанку.