Новые сервисы и услуги: что изменится для клиентов ПриватБанка в 2022 году

ПриватБанк запускает несколько новых сервисов в 2022 году / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня
В течение 2022 года ПриватБанк планирует распространить услугу Е-ліки и всю территорию Украины, а также развивать экосистему некредитных продуктов и сервисов.
Об этих и других изменениях для клиентов ПриватБанка в 2022 году рассказали представители финучреждения в эксклюзивном комментарии.
В 2022 году также планируется запуск новых страховых сервисов, нацеленных на финансовую поддержку клиентов в различных жизненных ситуациях. Например, таких, как потеря работы или онкологические заболевания.
Также ПриватБанк планирует сделать страхование КАСКО доступным широкому кругу клиентов по принципу "плати, когда за рулем", рассказали в комментарии "Сегодня".
Для пользователей смартфонов будет предложен новый сервис защиты девайса, который кроме оплаты стоимости ремонта предусматривает поиск и коммуникации с сервисными центрами.
По словам главы пресс-службы ПриватБанка Олега Серги, для клиентов банка будет введен новый продукт – кредит наличными. Обещают, что процесс получения будет максимально автоматизирован.
Обновление приложения Приват24
Конечно, в течение 2022 года будет обновляться мобильное приложение банка Приват24, в том числе, расширят функционал по дистанционному управлению депозитами.
Обновленный сервис будет доступен как на базе Android, так и на iOS. Также через приложение планируют запустить услугу предоставление кредитов на приобретение автомобилей и кредитование на покупку подержанных автомобилей.
Кроме того, в этом году будет увеличен объем кредитования по государственной программе "Ипотека 7%".
Также ПриватБанк запустит свой маркетплейс по продаже и кредитованию на приобретение недвижимости.
Изменения для бизнес-клиентов ПриватБанка
В течение 2022 года предусмотрено немало изменений для бизнес-клиентов, в том числе, снижение тарифов на эквайринг, а также:
- внедрение на рынок новых технологий бесконтактных платежей: Tap2Phone и NFC-меток;
- добавление к линейке Value-added Services услуги Облачный-ПРРО;
- запуск специального программного сервиса для ОСМД;
- запуск обновленных кредитов на оборотные средства МСБ (малого и среднего бизнеса);
- обновление кредитной линейки для агробизнеса;
- запуск кредитов с гарантиями государственного Экспортного кредитного агентства;
- активизация продаж кредитов по программам 5-7-9% и с привлечением государственных гарантий;
- запуск Факторинга;
"Тысяча Зеленского" через ПриватБанк
24 декабря ПриватБанк начал выплату тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса.
Для того чтобы получить выплату через данный банк нужно оформить виртуальную карточку "єПідтримка" в мобильном приложении Приват24:
- зайдите в раздел "Кошелек";
- нажмите "Добавить";
- выберите из перечня карту "єПідтримка";
- подпишите заявку на ее открытие.
Раньше мы писали, почему интернет-лимит может не сработать и рассказывали, что мошенники создали фейковый сайт ПриватБанка.