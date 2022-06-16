Нові ціни для новобудов: що сталося з вартістю квадратних метрів в Україні

Що відбувається з цінами на житло в новобудовах / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Після початку повномасштабного вторгнення РФ ринок нерухомості в Україні став. Не можна було продавати чи купувати житло, багато забудовників зупинили роботи на об'єктах, а дехто зазнав втрат. Але за кілька місяців ринок адаптувався, і ціни на квадратні метри в новобудовах вже повертаються на рівень до 24 лютого.

У ЛУН розповіли, скільки в середньому в травні та на початку червня коштував 1 кв. м у різних містах України.

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Що відбувається у Києві та області

Все більше забудовників повідомляють, що вони відкривають продаж і продовжують будівництво. Зокрема, у Київському регіоні в червні відновили діяльність вже 83 об'єкти (у травні таких було 57).

Забудовники по-різному підійшли до формування цін:

60% новобудов столиці не змінили ціни в доларах з лютого;

30% – підвищили;

10% – знизили вартість 1 кв. м у своїх будинках.

Власне. ці чинники і привели до того, що в середині червня ціна за квадратний метр у новобудовах Києва та області повернулась до лютневої. Тепер вона становить 1270 доларів за 1 кв. м (37 626 грн). Тоді як у травні вона була на рівні 1440 дол. (42 662 грн).

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У Київській області в травні середня ціна становила 770 дол. (22 812 грн).

Зокрема, до такого рівня повернулась вартість на житло економ- та комфорткласів, а от трохи здешевшали квадратні метри в бізнес-класі. Найповільніше відновлюється у цій області поки що преміумклас.

Ціни у Львові та області

Тут до будівництва і продажу повернулися вже 80-90% забудовників. Середня ціна на житло в новобудовах не просто повернулась на рівень до воєнного стану, а перевищила його. Зростання сталося в середньому на 90 доларів (2666 грн) за 1 кв. м.

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У травні середня ціна у Львові та Львівській області за метр квадратний у новобудові становила 870 доларів (25 775 грн).

У цьому регіоні ціни зростають на всі класи житла.

Вартість квадратних метрів в Одесі та області

Серед південних регіонів країни найактивніше відновлення відбувається саме в Одесі. Якщо порівнювати з квітнем, то ціни на різні класи і зростали, і спадали. Найбільша ціна зросла в економкласі.

У травні середня ціна в Одесі та області за 1 кв. м у новобудові дорівнювала 830 доларам (24 590 грн).

Загалом по Україні ситуація така: серед областей, щодо яких є дані, найбільші ціни у травні були в Києві, Дніпропетровській та Закарпатській областях.

Що робити з нерухомістю в Ірпені та Бучі

Раніше "Сьогодні" розповідали, що у таких регіонах зараз дуже важко знайти покупця, і взагалі це важко назвати ринком.

"Не буде зараз покупця за хорошу ціну на такі об’єкти. Ці регіони взагалі не будуть зараз розглядатись як ринок, тому що в об’єкті нерухомості враховується не лише його стан, а й інфраструктура, і безпека, і можливість нормального проживання в регіоні", – розповів нам президент Асоціації фахівців з нерухомості Юрій Піта.

Експерт порадив не продавати поки що в цих містах свою нерухомість, бо за гідну ціну це не вдасться. Краще почекати, коли ринок відновиться.

Ми розповідали, як під час повномасштабної війни з Росією в Україні змінили податки на нерухомість. Читайте також, що чекає на забудовників та покупців житла після того, як Нацбанк підвищив облікову ставку.