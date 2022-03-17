Нове життя після війни: які професії будуть найзатребуванішими у мирний час

Після війни потрібні будуть робочі руки на відновлення будинків / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Жахіття війни застали зненацька кожного з нас, вони внесли неабиякі корективи в життя українців. Велика кількість тих, хто втратив роботу під час війни, задається питанням: а що ж буде після?

"Сьогодні" розповість вам, які професії, на думку українців, будуть найактуальнішими після війни.

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В соцмережах та на різноманітних форумах українці вже цікавляться питанням працевлаштування після закінчення війни. Тож ми зібрали топ-3 найактуальніших професій, що найчастіше трапляються в обговореннях українців.

Будівельник

До цієї категорії можна віднести малярів, штукатурів, будівельників мостів та доріг, фахівців, що займаються реконструкцією будинків.

"В мене на роботі буде завал. Працюю в будівельній компанії — мости і дороги. До війни з роботи не вилазив, а після — буду спати там", — читаємо коментар українця на одному з форумів.

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"Будівництво, напевно, ледь не в першу чергу. Чоловік в цій сфері. Проєктує, контролює, керівник проєктів загалом. Так у нього на роботі багато дівчат задіяно-дизайнери, бухгалтер, озеленювачі. Будівництво – це ж не тільки фізична робота", — пише інший користувач соцмережі.

Дійсно, після війни (уже бачимо наслідки зараз) залишиться велика кількість зруйнованих будинків, жител та памʼяток архітектури, які потребують реконструкції. На все це, однозначно, потрібні будуть робочі руки.

Менеджер з продажу

Менеджер з продажу теж буде доволі затребувана професія, але мається на увазі саме фахівця, який буде спеціалізовуватися на будівельних матеріалах. Цілком логічно, що під час відновлення міст, потрібні будуть не лише робочі руки, а й те, чим можна відновити: цегла, бетон, дерево та інші будматеріали, сантехніка, пластикові вікна тощо.

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"Завод пластикових вікон, я колись їздила, хотіла влаштуватися. Думаю будуть актуальні після війни. Ремонтні роботи, дорожні роботи", — говорить українка Галина.

Психолог та психотерапевт

Війна проходить не лише по лінії фронту. Війна вже всередині кожного: на лінії фронту вона фізична, поза ним — вона психологічна. Велика кількість українців, що втратили свій дім, своїх рідних, а це рівнозначно для багатьох — сенс життя, потребуватимуть допомоги психолога, а також психотепапевта.

Після шоку на війні людям згодом приходить усвідомлення того, що сталося, відчай, заперечення тощо.

Ще дві професії, які українці вважають найзатребуванішими після війни — це поліцейський та медик. Більшість аргументують це тим, що кількість злочинів, мародерства та свавілля в країні зросте після війни. Тож потрібно, щоб хтось був на варті порядку в кожному куточку України. А затребуваність медичного працівника цілком зрозуміла.

Чи можуть українців звільняти під час війни з РФ

Українців не можуть звільняти з роботи або відправляти у неоплачувану відпустку під час воєнного стану. За такі дії роботодавець може понести покарання, передбачене українським законодавством.

Так, за словами корпоративного юриста Віталія Дацюка, якщо роботодавець звільняє працівника через воєнний стан в Україні, а компанія не може забезпечити людину роботою та заробітною платою, і якщо це без підстав, передбачених Кодексом законів про працю, то звільнення розглядатиметься як кримінальне правопорушення.

Звільненому співробітнику краще дочекатися закінчення війни і тоді вже поскаржитися на звільнення у відповідні правоохоронні органи. Згідно з Кримінальним кодексом роботодавець може понести покарання за статтею 172 – грубе порушення законодавства про працю.

В умовах війни з Російською Федерацією багато українців відмовилися від офіційної роботи через те, що були призвані до лав Збройних сил. Як пояснює керівник консалтингової компанії UDC Юрій Балога, мобілізація – також не привід для компанії звільняти співробітника.

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