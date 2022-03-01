Нова реальність для валюти: скільки коштує долар у ПриватБанку, Monobank и ПУМБ

Яка вартість валюти в провідних банках України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 24 лютого 2022 року НБУ зафіксував курс долара на рівні 29,25 грн, а євро — 33,17 грн. Проте деякі банки встановили свою вартість валют: хтось нижче зафіксованої ціни, а хтось дещо вище.

"Сьогодні" розповість вам актуальну інформацію провідних банків в Україні.

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Курс долара, за останніми даними Мінфіну, в:

Укрсиббанку — 29,25/29,25 грн у купівлі/продажу;

Альфа-Банку — 29,25/29,75 грн;

OTP Bank — 29,40/30,20 грн;

Ощадбанку — 29,25/30,70 грн;

ПриватБанку — 29,25/29,32 грн;

ПУМБ — 29,75/30,85 грн;

Monobank — 29,25/30,25 грн.

Курс євро в:

Укрсиббанку — 32,90/32,90 грн у купівлі/продажу;

Альфа-Банку — 32,70/33,20 грн;

OTP Bank — 33/34 грн;

Ощадбанку — 33,15/34,70 грн;

ПриватБанку — 33,10/35,15 грн;

ПУМБ — 33,75/34,95 грн;

Monobank — 32,75/33,91 грн.

Банки встановили обмеження

НБУ запевнив, що банківська система під час війни продовжуватиме роботу, але є кілька нюансів:

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введено обмеження на зняття готівки обсягом 100 тис. грн на день, крім виплат зарплат та соціальних виплат;

на день, крім виплат зарплат та соціальних виплат; заборона на видачу готівки з рахунків клієнтів у іноземній валюті;

обмежень на безготівкові розрахунки наразі немає;

доступ до сейфових скриньок зберігається.

Раніше ми писали, що у відповідь на збройну агресію проти України по Росії вдарили санкціями. Рубль знецінюється по годинах.

Також ми розповідали, що населення в Росії масово штурмує банкомати, щоб зняти іноземну валюту. Панікують і користувачі Сбербанку в Празі – люди знімають гроші з карток.