Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости экономики Финансовые новости

Новая реальность для валюты: сколько стоит доллар в ПриватБанке, Monobank и ПУМБ

Ульяна Лебич
1 марта, 19:08
Стоимость доллара в некоторых банках отличается от зафиксированного курса НБУ

Какая стоимость валюты в ведущих банках Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 24 февраля 2022 года НБУ зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 грн, а евро — 33,17 грн. Однако некоторые банки установили свою стоимость валют: кто ниже зафиксированной цены, а кто несколько выше.

"Сегодня" расскажет вам актуальную информацию ведущих банков в Украине.

Реклама

Курс доллара, по последним данным Минфина, в:

  • Укрсиббанке — 29,25/29,25 грн в покупке/продаже;
  • Альфа-Банке — 29,25/29,75 грн;
  • OTP Bank — 29,40/30,20 грн;
  • Ощадбанке – 29,25/30,70 грн;
  • ПриватБанке — 29,25/29,32 грн;
  • ПУМБ — 29,75/30,85 грн;
  • Monobank — 29,25/30,25 грн.

Курс евро в:

  • Укрсиббанке — 32,90/32,90 грн в покупке/продаже;
  • Альфа-Банке — 32,70/33,20 грн;
  • OTP Bank — 33/34 грн;
  • Ощадбанке – 33,15/34,70 грн;
  • ПриватБанке — 33,10/35,15 грн;
  • ПУМБ — 33,75/34,95 грн;
  • Monobank — 32,75/33,91 грн.

Банки устанавливают ограничения

НБУ заверил, что банковская система во время войны будет продолжать работу, но есть несколько нюансов:

Реклама
  • введено ограничение на снятие наличных в объеме 100 тыс. грн в день, кроме выплат зарплат и социальных выплат;
  • запрет на выдачу наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте;
  • ограничений на безналичные расчеты пока нет;
  • доступ к сейфовым ящикам сохраняется.

Раньше мы писали, что в ответ на вооруженную агрессию против Украины по России ударили санкциями. Рубль обесценивается по часам.

Также мы рассказывали, что население в России массово штурмует банкоматы, чтобы снять иностранную валюту. Паникуют и пользователи Сбербанка в Праге – люди снимают деньги с карточек.