"Нова пошта" знову змінює тарифи – скільки платитимемо за доставку

"Нова пошта" знову змінює тарифи / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

"Нова пошта" знизила тарифи на доплату у разі надсилання одразу кількох посилок за однією накладною.

Про це повідомила пресслужба компанії на сторінці у Facebook.

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Зазначається, що знижений тариф на так зване додаткове місце в накладній діє вже з 1 лютого.

Що це означає?

Тепер для відправлення посилки до 2 кг потрібно доплатити 10 гривень замість 30, а якщо відправлення до 10 кг, то тариф становитиме 30 гривень замість 50. Якщо ваша посилка до 30 кг, то заплатити треба 70 грн (йдеться лише про посилку на додаткове місце).

За даними "Нової пошти", таке рішення було ухвалене через те, що компанія отримала зворотній зв’язок від клієнтів після зміни тарифів з початку року.

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Згідно з ними, змінилась і тарифікація на кожне додаткове місце в одній накладній – кожну посилку оцінюють за окремим тарифом (відправлення з максимальною вагою за базовим, а решту – за зниженим).

Однак, як показав зворотній зв’язок, можливість об’єднувати таким чином посилки є не у всіх, через індивідуальність бізнес-процесів.

Нова послуга "Нової пошти"

У січні "Нова пошта" запустила послугу, яка стане корисною для бізнесменів, вона має назву – "Факторинг післяплати".

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Суть функції полягає в тому, що гроші за свій товар можна отримати ще до того, як покупець отримає посилку та сплатить за неї у відділенні.

Раніше продавець мав чекати щонайменше кілька днів, доки посилка надійде до клієнта і той забере її з пошти.

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