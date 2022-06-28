Нова небезпека у Telegram: як за кілька хвилин не втратити всі гроші з картки

Під іменем ЮНІСЕФ шахраї крадуть гроші / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час повномасштабної війни в Україні міжнародні організації оголосили про виплату грошової допомоги різним категоріям українців. У червні діє програма від ЮНІСЕФ, і під ім'ям організації шахраї створили Telegram-канал, де видурюють гроші.

Експерти фактчекінгової платформи "По той бік новин" пояснили, як саме діють шахраї, та як уберегтися від небезпеки втратити гроші зі своїх карток.

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Прикриваються ЮНІСЕФ та новинами про війну

Аферисти створили окремий Telegram-канал "Соціальні виплати, Допомога". В його URL-адресі прописана назва поважної міжнародної організації UNISEF_OOH. Там постійно роблять репости з інших каналів про здобутки України у війні з Росією, а також поразки ворога.

А між цими новинами з періодичністю раз на десять дописів публікується оголошення нібито від ЮНІСЕФ про грошову допомогу "Спільно". Текст цього оголошення такий:

"Офіційно! З 27-го червня Кабмін та Міжнародна Організація ЮНІСЕФ запроваджує грошові виплати всім українцям у зв'язку з війною. Грошова допомога від ЮНІСЕФ становить 6500 грн. Заявку можна подати на офіційному сайті", – а далі підписникам пропонують перейти за гіперпосиланням на сайт, де нібито можна отримати гроші.

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Однак експерти наголошують, що це класичний фішинг.

"Допис про виплати – єдина мета цього каналу, всі інші пости, якими б шляхетними та патріотичними вони не здавалися – ні що інше, як прикриття шахраїв",– йдеться у повідомленні.

Якщо ж людина перейде за посиланням, то відкриється сайт, де все спонукатиме до того, аби розповісти про всі свої карткові дані шахраям. Сайт створений так, що все схоже на вхід до Приват24. Як тільки людина введе номер телефону, пароль і пін-код картки, їй одразу зателефонують зі справжнього банку та попросять підтвердити вхід у Приват24.

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"Це означатиме, що шахраї вже намагаються увійти в ваш обліковий запис, їм лишається тільки обійти подвійну авторизацію, прив'язану до вашого мобільного номера",– попереджають експерти.

Важливий момент і в тому, що справжня назва організації – UNICEF, однак у назві Telegram-каналу шахраї використовують іншу букву (UNISEF).

Програма "Спільно" дійсно існує. Проте реєстрація може відбуватися лише на офіційному сайті register.unicef.org, або ж через соціальних працівників громади в окремих областях.

Як шахраї в соцмережах викрадають фінансові номери

Раніше ми розповідали, що у кожного власника карткового рахунку є прив'язаний до нього номер телефону. Це і є фінансовий номер. На нього приходять повідомлення з кодами підтвердження операцій, паролями від банків, інформація про баланс коштів на рахунках тощо.

Водночас зловмисники пишуть людям у соціальних мережах під виглядом громадської спілки, яка розшукує людей. Вони зазначають, що нібито мають інформацію про людину, яку розшукують ті, кому вони пишуть.

А далі реалізовують свою схему для крадіжки. Читайте, як шахраї можуть викрасти гроші під таким приводом.

Ми також писали, як можна непомітно втратити всі долари, та чому не можна викидати чеки, і як за їх допомогою шахраї можуть вас ошукати.