Новая опасность в Telegram: как за несколько минут не потерять все деньги с карты

Под именем ЮНИСЕФ мошенники воруют деньги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В ходе полномасштабной войны в Украине международные организации объявили о выплате денежной помощи разным категориям украинцев. В июне действует программа от ЮНИСЕФ, и под именем организации мошенники создали Telegram-канал, где выманивают деньги.

Эксперты фактчекинговой платформы "По той бік новин" объяснили, как именно действуют мошенники, и как уберечься от опасности потерять деньги со своих карт.

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Прикрываются ЮНИСЕФ и новостями о войне

Аферисты создали отдельный Telegram-канал "Социальные выплаты, Помощь". В его URL-адресе прописано название уважаемой международной организации UNISEF_OOH. Там постоянно совершают репосты из других каналов о достижениях Украины в войне с Россией, а также поражения врага.

А между этими новостями с периодичностью раз в десять сообщений публикуется объявление якобы от ЮНИСЕФ о денежной помощи "Спільно". Текст этого объявления таков:

"Официально! С 27 июня Кабмин и Международная Организация ЮНИСЕФ вводит денежные выплаты всем украинцам в связи с войной. Денежная помощь от ЮНИСЕФ составляет 6500 грн. Заявку можно подать на официальном сайте", – а дальше подписчикам предлагают перейти по гиперссылке на сайт, где якобы можно получить деньги.

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Однако эксперты подчеркивают, что это классический фишинг.

"Сообщение о выплатах – единственная цель этого канала, все остальные посты, какими бы благородными и патриотическими они ни казались – ни что иное, как прикрытие мошенников", – говорится в сообщении.

Если же человек пройдет по ссылке, то откроется сайт, где все будет побуждать к тому, чтобы рассказать обо всех своих карточных данных мошенникам. Сайт создан так, что все похоже на вход в Приват24. Как только человек введет номер телефона, пароль и пин-код карты, ему сразу позвонят по телефону из настоящего банка и попросят подтвердить вход в Приват24.

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"Это будет означать, что мошенники уже пытаются войти в вашу учетную запись, им остается только обойти двойную авторизацию, привязанную к вашему мобильному номеру", – предупреждают эксперты.

Важный момент и в том, что настоящее название организации – UNICEF, однако в названии Telegram-канала мошенники используют другую букву (UNISEF).

Программа "Спільно" действительно существует. Однако регистрация может производиться только на официальном сайте register.unicef.org, или через социальных работников общин в отдельных областях.

Как мошенники в соцсетях похищают финансовые номера

Ранее мы рассказывали, что у каждого владельца карточного счета есть привязанный к нему номер телефона. Это и есть финансовый номер. На него приходят сообщения с кодами подтверждения операций, паролями от банков, информация о балансе средств на счетах и т.д.

Между тем злоумышленники пишут людям в социальных сетях под видом разыскивающего людей общественного союза. Они отмечают, что якобы располагают информацией о человеке, которого разыскивают те, кому они пишут.

А дальше реализуют свою схему для воровства. Читайте, как мошенники могут украсть деньги под таким предлогом.

Мы также писали, как можно незаметно потерять все доллары, и почему нельзя выбрасывать чеки, и как с их помощью мошенники могут вас обмануть.