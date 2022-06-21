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Заберут все до копейки: какую новую мошенническую схему заметили в соцсетях

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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21 июня, 16:46
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Рассказываем, как мошенники в соцсетях начали красть финансовые номера
Мошенники придумали новую схему с финансовым номером телефона
Мошенники придумали новую схему с финансовым номером телефона / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Каждый человек, имеющий банковский счет, имеет финансовый номер телефона. Это номер, который привязан к счету. На него приходят сообщения с кодами подтверждения операций, паролями от банков, информация о балансе средств на счетах и т. д. И мошенники придумали новый способ, как его украсть.

Об опасности сообщили в спецпроекте НБУ Financial Literacy Ukraine.

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Прикрываются розыском людей

Злоумышленники пишут людям в социальных сетях под видом общественного союза, занимающегося розыском людей. Они отмечают, что якобы владеют информацией о человеке, которого разыскивают те, кому они пишут. Рассказывают, что проект бесплатный, но если человек хочет помочь, это приветствуется.

Впоследствии мошенники говорят, что нужно сверить некоторые данные разыскиваемого человека. В конце концов они просят сообщить:

  • номер телефона разыскиваемого человека;
  • модель телефона, с которой был последний звонок;
  • информацию о двух, а лучше трех абонентах, куда человек мог звонить, и когда в последний раз был на связи.

Объясняют необходимость такой информации тем, что якобы она нужна для создания запроса по истории серверов для воспроизведения событий, хотя на самом деле таким образом мошенники пытаются украсть финансовый номер телефона.

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После кражи финансового номера мошенники могут снять деньги с банковских счетов разыскиваемого человека.

"Обращаем внимание, что вопрос освобождения военнопленных находится в компетенции исключительно органов государственной власти. По вопросам розыска и освобождения пленных обращайтесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных по следующим номерам телефона круглосуточно: +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01 и по электронному адресу: [email protected]", – говорится в сообщении.

Украинцам стали приходить опасные сообщения

Ранее в Госспецсвязи зафиксировали кибератаку: украинцам начали приходить сообщенияякобы от Государственной налоговой службы Украины по теме "Сообщения о неуплате налога".

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В самом сообщении, кроме текста, есть архивный файл под названием "НаложениеШтрафныхСанкций.zip" и одноименный docx-документ. Если их открыть, то на устройство загрузятся опасные программы.

"Сегодня" рассказывали, почему нельзя выбрасывать чеки и как с их помощью мошенники могут вас обмануть, а также по каким схемам с обменом валют действуют аферисты.

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