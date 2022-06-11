Ні газу, ні бензину: що відбувається на АЗС WOG, ОККО, Shell и UPG

На українських заправках знову спостерігається дефіцит пального / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
11 червня на українських заправках спостерігається дефіцит газу та бензину А-95+, у більшості немає також і А-92. Ціни дещо змінилися, порівняно з попереднім днем, однак коригування незначне.
Про це свідчать дані AutoRia.
Так, 11 червня середня вартість А-95 становить 50,28 грн (порівняно з 10 червня вартість зросла на 0,01 грн), А-92 — 49,41 грн (зменшилася на 17 коп.), ДП — 56,61 грн (зменшилась на 0,05 грн).
Загалом ситуація на заправках має такий вигляд:
|АЗС і вид пального
|АЗС ОККО
|АЗС WOG
|АЗС UPG
|АЗС Shell
|А-95 +
|-
|-
|-
|-
|А-95
|51 грн
|51 грн
|48,90 грн
|45,68 грн
|А-92
|-
|-
|-
|-
|ДП
|57 грн
|57 грн
|56
|57,99 грн
|газ
|-
|-
|-
|-
"Зелений коридор" для бензовозів
В Україну почали прибувати машини з пальним із ЄС за так званим "зеленим коридором". Це означає, що прикордонники та митники насамперед пропускають автомобілі з пальним і у разі потреби відкривають їм додаткові лінії.
У Держприкордонслужбі розповіли, що таке завдання було поставлене урядом країни, щоб якнайшвидше подолати бензинову кризу.
У суміжних країнах ЄС також намагаються першочергово пропускати бензовози, які везуть дефіцитне пальне в Україну чи порожні їдуть за ним назад.
"Сьогодні" раніше писали, що буде з дефіцитом пального у всьому світі найближчим часом, а також розповідали, скільки коштуватиме бензин влітку.