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Ні газу, ні бензину: що відбувається на АЗС WOG, ОККО, Shell и UPG

Уляна Лебич
11 червня, 12:04
Розповідаємо, що відбувається з наявністю та вартістю бензину на українських заправках

На українських заправках знову спостерігається дефіцит пального / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

11 червня на українських заправках спостерігається дефіцит газу та бензину А-95+, у більшості немає також і А-92. Ціни дещо змінилися, порівняно з попереднім днем, однак коригування незначне.

Про це свідчать дані AutoRia.

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Так, 11 червня середня вартість А-95 становить 50,28 грн (порівняно з 10 червня вартість зросла на 0,01 грн), А-92 — 49,41 грн (зменшилася на 17 коп.), ДП — 56,61 грн (зменшилась на 0,05 грн).

Загалом ситуація на заправках має такий вигляд:

АЗС і вид пальногоАЗС ОККОАЗС WOGАЗС UPGАЗС Shell
А-95 +----
А-9551 грн51 грн48,90 грн45,68 грн
А-92----
ДП57 грн57 грн5657,99 грн
газ----

"Зелений коридор" для бензовозів

В Україну почали прибувати машини з пальним із ЄС за так званим "зеленим коридором". Це означає, що прикордонники та митники насамперед пропускають автомобілі з пальним і у разі потреби відкривають їм додаткові лінії.

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У Держприкордонслужбі розповіли, що таке завдання було поставлене урядом країни, щоб якнайшвидше подолати бензинову кризу.

У суміжних країнах ЄС також намагаються першочергово пропускати бензовози, які везуть дефіцитне пальне в Україну чи порожні їдуть за ним назад.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з дефіцитом пального у всьому світі найближчим часом, а також розповідали, скільки коштуватиме бензин влітку.